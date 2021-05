Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αυτοί είναι οι έξι που έκλεβαν σπίτια και αυτοκίνητα σε Ωρωπό, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία της δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής διάταξης.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες έξι ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές από οικίες και οχήματα και η οποία εξαρθρώθηκε την 6-4-2021 από το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 6-4-2021 στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που αναπτύχθηκε στον Ωρωπό και στη Φυλή, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Φυλής και της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), πέντε (5) ημεδαποί ως μέλη της. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερος ημεδαπός συνεργός τους.

Για την ταυτοποίηση των μελών της συμμορίας είχε συσταθεί ειδική ομάδα του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, που εντόπισε -3- από τα μέλη της σπείρας στην παραλία Μαρκοπούλου να υπερπηδούν περίφραξη εξοχικής κατοικίας.

Οι ανωτέρω εγκατέλειψαν το σχέδιο τους να διαρρήξουν την οικία, καθώς τους ειδοποίησε τέταρτο μέλος της σπείρας που εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών στο χώρο. Παρά τις προσπάθειες διαφυγής τους ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, από τα τέλη Αυγούστου του 2020, είχαν συστήσει δομημένη και με διαρκή δράση συμμορία που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από οικίες και οχήματα στις περιοχές Ωρωπού, Διονύσου, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης και Αυλίδας Χαλκίδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας είχαν διακριτούς ρόλους και εναλλασσόμενη σύνθεση. Επέλεγαν να διαρρήξουν ανασφάλιστα οχήματα και οικίες που απουσίαζαν οι ένοικοι κατά τις πρωινές ώρες. Επίσης, χρησιμοποιούσαν "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα που ανήκαν στους ίδιους ή σε συγγενείς τους.

Από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος τιμαλφών και τα -3- "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα της συμμορίας.

Εξιχνιάστηκαν -32- περιπτώσεις κλοπών από οικίες και οχήματα και -1- υπόθεση ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ανοίγουμε πανιά” - Θεοχάρης: το μεγάλο στοίχημα για τον Τουρισμό

Σταϊκούρας: το σχέδιο για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ και η ελάχιστη βάση εισαγωγής