Ρωσία: κυνική ομολογία για το μακελειό στο σχολείο (βίντεο)

Ο 19χρονος δράστης, πρώην μαθητής που εισέβαλε στον χώρο του σχολείου, πυροβολώντας αδιακρίτως, παραδέχθηκε την πράξη του.​

Προφυλακίστηκε ο φοιτητής που κατηγορείται για το μακελειό σε σχολείο της πόλης Καζάν, στη Ρωσία, με εννέα νεκρούς.

Με βλέμμα απλανές ο 19χρόνος Ιλνάζ Γκαλίεφ ακούει την απόφαση του δικσατηρίου που τον έκρινε προφυλακιστεό μέχρι τις 11 Ιουλίου για την ένοπλη επίθεση του στο σχολείο στο Καζάν ,όπου εφτά μαθητές και δύο εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους. Ο δράστης όπως - δηλωσε ο εισαγγελέας -παραδέχθηκε πλήρως την ενοχή του, ενώ θα υποβληθεί σε εξετάσεις από ψυχολόγους και ψυχιάτρους που θα διαρκέσουν το ελάχιστο δύο μήνες για να διαπιστωθεί αν έχει επίγνωση των πράξεών του.

Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο απο την στιμή υπο ο 19χρόνος έχει εισβάλει στο σχολείο που φοιτούσε και σκοπρά τον τρόμο και τον θάνατο με τους μαθητες να φεύγουν έντρομοι για αν σωθούν απο την μανία του.

Δεκάδες Ρώσοι άφησαν λίγα λουλούδια έξω απο το σχολείο και άναψαν κεριά στην μνήμη των θυμάτων με τις αρχές να δηλώνουν ότι θα υπάρξιε αυστηροποιήσει όσον αφορά την αγορα όπλων στη Ρωσία.

