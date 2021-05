Αθλητικά

Basket League: Ο ΠΑΟΚ “ισοφάρισε” την ΑΕΚ

Σε τρίτο ματς θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά των play off

Το ήθελε περισσότερο, το έδειξε στο παρκέ και πέτυχε το στόχο του με τον αρτιότερο τρόπο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε επί της ΑΕΚ με 81-73, στο PAOK Sports Arena, στη δεύτερη μάχη για τα προημιτελικά των πλέι οφ της Basket League, ισοφάρισε σε 1-1 νίκες και η σειρά, πλέον, μεταφέρεται σε τρίτο ματς, στο ΟΑΚΑ (15/05), που θα καθορίσει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στα ημιτελικά των πλει οφ.



Καταλυτικά στοιχεία στη μάχη που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «ασπρόμαυρων» ήταν η άμυνα, το ομαδικό πνεύμα τους (21 ασίστ, 8 κλεψίματα) και η ευστοχία τους από τα 6.75 (13/28 τρίποντα). Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς ήταν οι Ζερμέιν Λοβ (16π., 3 ασ), Μάλκομ Γκρίφιν (13π., 7 ασ., 2 κλ), Δημήτρης Κακλαμανάκης (11π., 8 ριμπ., 2 ασ). Πάλεψε, ουσιαστικά μόνος του, για την ΑΕΚ, ο Γιανίκ Μορέιρα (19π., 8 ριμπ.).



Τα δεκάλεπτα: 26-22, 40-34, 60-55, 81-73



Εξαιρετικός αμυντικά, με ομαδικό πνεύμα και επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75, ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Μετά το 11-15 για την ΑΕΚ στο τετράλεπτο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έτρεξε σερί 15-5, με εκτελεστές τους Τσαλμπούρη, Καμπερίδη, το οποίο του έδωσε «αέρα» 6 πόντων λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος (26-20). Διαφορά που είχε, περίπου στο ίδιο επίπεδο, στο 14’ (30-25). Η Ενωση ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα (16’ 32-32), με επιμέρους 13-6, όμως, οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με +7 στις αρχές της τρίτης περιόδου (45-38), με τους Γκρίφιν, Κάρτερ, Κακλαμανάκη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.



Οι Παπαντωνίου, Λοβ έβαλαν τη δική τους... σφραγίδα αμυντικά και επιθετικά, με συνέπεια ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει το προβάδισμά του (25’ 52-45, 27’ 56-49), να ξεφύγει με +9 στο 34’ (71-62) και με +12 (36’, 76-64), έχοντας τους Γκρίφιν, Μπιτς να «βομβαρίζουν» από τα 6.75 και σταθερό χέρι στις βολές (2/2) με τον Κακλαμανάκη. Η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει για να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, ο ΠΑΟΚ, εντούτοις, δεν αποσυντονίστηκε κι έφτασε στο τελικό 81-73.



Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Μπιτς 6 (2), Κονάτε 1, Λοβ 16 (2), Γκρίφιν 13 (2), Τσαλμπούρης 11 (2), Ρούμογλου, Μαργαρίτης, Κακλαμανάκης 11, Καμπερίδης 3 (1), Παπαντωνίου 9 (1), Κάρτερ 8 (2), Τέρνερ 3 (1).



ΑΕΚ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μορέιρα 19, Μέικον 11 (1), Ματσιούλις 2, Γιάνκοβιτς, Κατσίβελης 12 (2), Χρυσικόπουλος 8 (1), Ζήσης 3, Γκίκας 7 (1), Λοτζέσκι 9 (1), Κίνγκσλεϊ 2.

