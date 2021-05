Οικονομία

Ρέγκλινγκ για το χρέος της Ελλάδας: Υψηλό, αλλά βιώσιμο

Οι τρεις βασικοί λόγοι που επηρεάζουν θετικά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Το ελληνικό χρέος είναι υψηλό αλλά παραμένει βιώσιμο επανέλαβε σήμερα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τονίζοντας ότι η αύξηση των ελλειμμάτων και του χρέους στις χώρες της ευρωζώνης ήταν η σωστή απάντηση στην πανδημία.

Για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους καθοριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM, είναι η εδραίωση ισχυρής ανάπτυξης με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το «σωστό μήνυμα» από την πλευρά της κυβέρνησης προς τις αγορές με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Κάτω από όλες τις συνθήκες, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά το χρέος της για πολλά πολλά χρόνια , διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημήτρης Τσάκωνας, έχοντας νωρίτερα περιγράψει πως οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε απολύτως διαχειρίσιμα επίπεδα για δεκαετίες και πως μέσα στην πανδημία η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να «χτίσει» καμπύλη ομολόγων. Σύμφωνα με τον κ. Τσάκωνα, τα ταμειακά διαθέσιμα των 33 δισ. ευρώ αρκούν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους τα επόμενα 3-4 χρόνια ακόμα και εάν το δημόσιο δεν δανειζόταν ούτε ένα ευρώ από τις αγορές για αυτό το διάστημα.

