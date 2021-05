Οικονομία

Στουρνάρας: Σε ύφεση δεν ζητάς περικοπές από μία χώρα

Πήραμε μαθήματα από το παρελθόν, τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Την ανάγκη να συμμετάσχουν οι τράπεζες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνομιλία που είχε με τον διευθυντή των Financial Times, Peter Spiegel, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισε την «κλιματική αλλαγή εξαιρετικά σημαντική» και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μας» προσθέτοντας ότι η περιοχή μας, η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από άλλες περιοχές. «Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι θέμα των Κεντρικών Τραπεζών, όμως η σταθερότητα που είναι ο βασικός μας στόχος επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε αυτόν τον παράγοντα», τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Ερωτηθείς για τον πληθωρισμό, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν υπάρχουν φόβοι για αύξηση του πληθωρισμού, ωστόσο τόνισε ότι «για πολλούς στην Ευρώπη το 2% είναι ταβάνι και όχι στόχος, αυτό είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι στόχος».

Ερωτηθείς γιατί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη υπολείπεται των ΗΠΑ, απάντησε ότι ένα θέμα είναι τα εμβόλια και οι καθυστερήσεις στην αρχή και ένα άλλο ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μία κυβέρνηση που πήρε αμέσως την απόφαση για μία πιο επεκτατική πολιτική. «Είναι θέμα πολιτικών, αλλά και της πιο ευέλικτης οικονομίας που έχετε. Οι ΗΠΑ είναι μια Ομοσπονδία και για κάποιους από μας αυτό είναι μία έμπνευση». Κάποιοι θέλουμε να κάνουμε την οικονομία της Ευρώπης πιο ευέλικτη, πιο πολύ σαν των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για το αν ανησυχεί ότι οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν από την Ελλάδα περικοπές λόγω χρέους, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι «πήραμε μαθήματα από το παρελθόν. Σε ύφεση δε ζητάς περικοπές από μία χώρα» και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε καλύτερη θέση και υπάρχει κατανόηση».

