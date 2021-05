Κόσμος

Μενέντεζ: Ο Ερντογάν θέλει να προσαρτήσει το βόρειο τμήμα της Κύπρου

Ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ ούτε η διεθνής κοινότητα συμφωνεί, τόνισε ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Έντονη κριτική στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Bob Menendez, μιλώντας με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Endy Zemenides, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Μενέντεζ τόνισε τη σημασία που δίνει η Ουάσιγκτον στην περιοχή μας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, «Great Mediterranean Act». Θεωρούμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία συμμαχία χωρών που μοιράζονται τις αξίες μας και τα συμφέροντά μας, είπε ο Γερουσιαστής προσθέτοντας ότι αναφέρεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. «Οι χώρες αυτές μοιράζονται τις δημοκρατικές μας αξίες και τη θέληση για πιο στενές σχέσεις», είπε.

Ερωτηθείς για το μήνυμα που θα δώσει ο Μπάιντεν στον Ερντογάν όταν συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, απάντησε ότι «όλοι μας θα θέλαμε η Τουρκία να είναι ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ όπως εμείς θα θέλαμε, μία χώρα που να μην είναι μόνο σύμμαχος στην ασφάλεια, αλλά και στις δημοκρατικές μας αξίες. Δυστυχώς, όμως, η Τουρκία υπό τον Ερντογάν δεν είναι έτσι», είπε χαρακτηριστικά. Και εξαπέλυσε επίθεση στην Άγκυρα για τις «κακόβουλες δράσεις» της στα Κυπριακά και τα Ελληνικά ύδατα και στην ΑΟΖ, ενώ τόνισε ότι η επέκταση της ΑΟΖ της στη Λιβύη δε στέκει διεθνώς. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος αναφέροντας εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, το μνημόνιο με την Λιβύη, την εμπλοκή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών και τις φυλακίσεις δημοσιογράφων στην Τουρκία. «Οι δημοσιογράφοι στις τουρκικές φυλακές είναι περισσότεροι από οπουδήποτε στον κόσμο και αυτό λέει κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στην αμερικανική Γερουσία, είπε ότι είναι πολύ περήφανος που κατάφερε να το περάσει, μετά από χρόνια προσπαθειών της Τουρκίας να το μπλοκάρει και στη συνέχεια τόνισε ότι κάλεσε τον Πρόεδρο Μπάιντεν να τηρήσει τη δέσμευση του στην προεκλογική του εκστρατεία και να αναγνωρίσει τη γενοκτονίας των Αρμενίων.

Χρειάστηκε να περάσουν 106 μέρες (προεδρίας Μπάιντεν), όμως ο Πρόεδρος το έκανε με έμφαση. «Πιστεύω ότι έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο» για την εξωτερική πολιτική μας. Έδειξε ότι οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία όταν συναλλάσσονται με άλλες χώρες. «Όταν λέμε ποτέ ξανά, το εννοούμε», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία σχετικά με την λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό, είπε ότι ότι μια τέτοια λύση δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι. «Η Κύπρος παραμένει διχασμένη εξ αιτίας της Τουρκίας – είναι μία Ομοσπονδία δύο κοινοτήτων που ζουν δίπλα δίπλα εδώ και δεκαετίες», είπε και εκτίμησε ότι «ο Ερντογάν προωθεί τη λύση των δύο κρατών με στόχο να προσαρτίσει το βόρειο κομμάτι του νησιού». Όμως, όπως τόνισε «ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ ούτε η διεθνής κοινότητα συμφωνεί» με τη λύση των δύο κρατών. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι τόνισε ότι έχουν επαναστατήσει ενάντια στο αίτημα του Ερντογάν για μουσουλμανική εκπαίδευση.

Όσον αφορά στην Κίνα, ο κ. Μενέντεζ είπε ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, καθώς συνολικά οι οικονομίες μας είναι πιο ισχυρές από του Πεκίνου.

