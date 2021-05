Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά και νέα εγκλήματα (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας, που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 17 Μαΐου - Επεισόδιο 140

Οι τρεις αδελφές είναι αναστατωμένες με το βιβλίο που έγραψε ο Νικηφόρος και προσπαθούν ν’ αποφασίσουν πώς θ’ αντιδράσουν. Ο Σαραντόπουλος οδηγεί σιγά-σιγά την Ουρανία σε μια ζωή που εκείνη δεν τολμούσε καν να ονειρευτεί, ενώ διακρίνει το χάσμα που υπάρχει στη σχέση της με τον Κυριάκο. Η Πηνελόπη εκμυστηρεύεται στον Αλέξη το ένοχο παρελθόν της Ανέτ και του Θέμελη, ενώ προσπαθεί να αποσπάσει απ’ την οικογένειά της, περισσότερες πληροφορίες. Ο Αλέξης βρίσκει έναν μάρτυρα που μπορεί να συνδέσει τον Δούκα με τον φόνο του Θέμελη, ενώ ο Δούκας ετοιμάζει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Συνεταιρισμό. Θα καταφέρει η Ελένη και οι υπόλοιποι αγρότες να του χαλάσουν τα σχέδια ή θα καταστραφούν ολοσχερώς;

Τρίτη 18 Μαΐου - Επεισόδιο 141

Η κίνηση του Δούκα καταρρακώνει την Ελένη, που εξοργισμένη βλέπει πως δεν υπάρχει διαφυγή. Ο Κωνσταντής συγκρούεται με τον πατέρα του και τον Μελέτη και φεύγει απ’ το σπίτι. Ο Δούκας χάνει άλλον έναν γιο, ενώ η Πηνελόπη τον αμφισβητεί συνέχεια. Ο Γραμματικός πιέζει τον Λούβαρη να καταθέσει όσα είδε τη μέρα του φόνου του Θέμελη. Είναι σίγουρος πως ξέρει, αλλά φοβάται να μιλήσει. Ο Βόσκαρης συνεχίζει τις συναντήσεις με την Ευσεβία, όσο εκείνη προσπαθεί να βρει τη δύναμη να του πει μια συγκλονιστική αλήθεια. Την ίδια στιγμή, η εμφάνιση της Δόμνας αναστατώνει τον Μελέτη και τον Δούκα.

Τετάρτη 19 Μαΐου - Επεισόδιο 142

Στο σπίτι των Σεβαστών, όλοι τα έχουν χαμένα με την άφιξη της Δόμνας, ενώ η Πηνελόπη εκμεταλλεύεται την ευκαιρία προσπαθώντας να αλιεύσει πληροφορίες. Ο Αλέξης με τον Ανδρεάδη βρίσκουν τον μάρτυρα που θα τους οδηγήσει στη σύλληψη του Δούκα. Θα τον πείσουν να τους αποκαλύψει την αλήθεια; Ο Δούκας λαμβάνει ένα τηλεφώνημα που θα τον αναστατώσει. Η Ελένη προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα της και να βρει λύσεις για τον βιοπορισμό τους. Μια νέα άγνωστη πραγματικότητα ξετυλίγεται μπροστά της, αλλά ο Λάμπρος και σύσσωμο το Διαφάνι θα σταθεί στο πλευρό της καθώς και στο πλευρό όλων των αγροτών που χάσανε τα πάντα. Το ίδιο βράδυ, αποκαλύψεις που συγκλονίζουν θα βγούνε στο φως, θύματα και θύτες θα επιδοθούν σ’ έναν αγώνα δρόμου για τη νίκη και η νύχτα θα βαφτεί με αίμα…

Πέμπτη 20 Μαΐου - Επεισόδιο 143

Η Ελένη, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού, βρίσκει τη δύναμη να πάρει μια απόφαση μετά από την οποία δεν υπάρχει γυρισμός. Ο Σαραντόπουλος θα προτείνει στην Ουρανία να πάει μαζί του στη Ρώμη επαγγελματικό ταξίδι κι εκείνη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλο δίλημμα. Η Ευσεβία αποκαλύπτει στον Βόσκαρη αυτό που δεν τολμούσε να του πει τόσο καιρό και ο Βόσκαρης συγκλονίζεται. Ποια θα είναι η αντίδρασή του; Η αποκάλυψη του εγκλήματος της προηγούμενης νύχτας θα πέσει σαν βόμβα και θα συγκλονίσει…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

