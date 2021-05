Πολιτισμός

Άρση του lockdown με ανοιχτά μουσεία σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημόσια και ιδιωτικά μουσεία κάνουν σήμερα «επανέναρξη», με τα περισσότερα να έχουν αξιοποιήσει τη δύσκολη συνθήκη του παρατεταμένου εγκλεισμού για να πραγματοποιήσουν εργασίες.

Λίγο πριν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, που κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 18 Μαΐου, ημέρα γιορτής είναι και η σημερινή (14/5), με τα μουσεία όλης της χώρας να ξανανοίγουν τις πύλες τους μετά από μήνες «σιωπής» λόγω του lockdown για τον περιορισμό εξάπλωσης της Covid-19.

Φυσικά, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία επισκεπτών και εργαζομένων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας και υγιεινής (πχ υποχρεωτική χρήση μάσκα, τήρηση αποστάσεων, συγκέντρωση περιορισμένων επισκεπτών ανά αίθουσα, καλός αερισμός χώρων, τακτική καθαριότητα, απολύμανση κλπ).

Δημόσια και ιδιωτικά μουσεία κάνουν σήμερα «επανέναρξη», με τα περισσότερα να έχουν αξιοποιήσει τη δύσκολη συνθήκη του παρατεταμένου εγκλεισμού για να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εργασίες, όπως είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ιστοτόπων τους, ο εικονικός εμπλουτισμός των δράσεών τους, η συντήρηση κτηριακών υποδομών και αντικειμένων, η επανέκθεση συλλογών, η καταγραφή και ψηφιοποίηση των ευρημάτων, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία νέων εκθέσεων και δραστηριοτήτων. Αρχαιολογικά ή μη, σύγχρονης ή παραδοσιακής τέχνης, παιδικά ή τεχνολογικά, με ανανεωμένη διάθεση μας προσκαλούν να (ξανά)ανακαλύψουμε τους θησαυρούς τους.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τα γνωστά και αγαπημένα μουσεία ανά την επικράτεια, από σήμερα λειτουργούν επίσης οι εκθεσιακοί χώροι της Εθνικής Πινακοθήκης στο ανακαινισμένο της κτήριο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 50, ενώ τις πόρτες τους ανοίγουν μέσα στον Μάιο και οι νέοι μουσειακοί χώροι στο Μέγαρο Τσίλλερ - Λοβέρδου στην Αθήνα (Μαυρομιχάλη 6) και στην Αρέθουσα στη Χαλκίδα. Τέλος, με μέτρα προστασίας θα λειτουργήσουν τα αναψυκτήρια και τα πωλητήρια από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.