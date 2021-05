Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι μπήκε στη Γάζα και δύο ώρες μετά το διέψευσε

Η Χαμάς εκτόξευσε 100 ρουκέτες εναντίον της Ασκελόν - Πυρά του Πυροβολικού, νέα πλήγματα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Ψυχολογικός πόλεμος, δοκιμή των αντανακλαστικών του εχθρού ή απλό λάθος; Κάπου δύο ώρες και κάτι αφού ανακοίνωσε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πως χερσαίες δυνάμεις του είναι παρούσες μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακάλεσε σήμερα, επικαλούμενος «πρόβλημα επικοινωνίας», την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων στα πλήγματα που συνεχίζει να καταφέρνει στο παλαιστινιακό έδαφος αυτή την εβδομάδα έσπασε το φράγμα των εκατό νεκρών.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε αρχικά το γενικό επιτελείο σε λακωνικό ανακοινωθέν του. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει «μέσα» στον παλαιστινιακό θύλακα, τον οποίο κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τον αριθμό τους, ούτε τη διάρκεια, ούτε την έκταση της επιχείρησης.

Ωστόσο περίπου δύο ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του στρατού διένειμε στα μέσα ενημέρωσης τη «διευκρίνιση» ότι «δεν βρίσκονται στρατιώτες μέσα στη Λωρίδα της Γάζας». Όταν ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο να εξηγήσει σε τι οφειλόταν η σύγχυση, αυτός ανέφερε πως υπήρξε «πρόβλημα εσωτερικής επικοινωνίας» και ότι χερσαίες δυνάμεις βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά από το ισραηλινό έδαφος.

Στη διάρκεια της νύχτας, παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις ανέφεραν πως εκτόξευσαν πάνω από 150 ρουκέτες εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ.





Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέπτυξε χθες άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα κατά μήκος του τείχους ασφαλείας που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, από όπου απέσυρε τις δυνάμεις του μονομερώς το 2005. Ενώ το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας έδωσε πράσινο φως για να κληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες, σε υπηρεσία χιλιάδες έφεδροι. Ήδη στάλθηκαν φύλλα πορείας σε 9.000 χθες Πέμπτη. Την Τρίτη είχαν κληθεί 5.000.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση του στρατού ξηράς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, περιοχή όπου ζουν δύο εκατομμύρια κάτοικοι και όπου επιβάλλεται ισραηλινός αποκλεισμός επί δέκα χρόνια και πλέον, ανάγεται στο 2014.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς τότε είχε διαρκέσει 50 ημέρες και είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.251 ανθρώπους στην παλαιστινιακή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχους, και άλλους 74 στην ισραηλινή πλευρά, σχεδόν όλους στρατιωτικούς.

Στη διάρκεια της νύχτας η Πολεμική Αεροπορία συνέχισε τους βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων της Χαμάς, ενώ εκατοντάδες Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τα πλήγματα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Από την έναρξη του νέου, συνεχιζόμενου κύκλου βίας, τη Δευτέρα, 103 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 27 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Στην πλευρά του Ισραήλ, οι απώλειες είναι 7, ανάμεσά τους ένα αγόρι έξι ετών κι ένας στρατιώτης.

Η σύρραξη πυροδότησε ταραχές σε πολλές ισραηλινές πόλεις με μεικτό, αραβοϊσραηλινό πληθυσμό, έκτασης που η χώρα είχε να δει δεκαετίες. Πάνω από 1.000 μέλη της συνοριοφυλακής αναπτύχθηκαν για να ενισχύσουν την αστυνομία στις πόλεις αυτές. Τουλάχιστον 400 πρόσωπα, Εβραίοι και Άραβες, έχουν συλληφθεί.

Χθες βράδυ ένοπλος άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εναντίον Εβραίων στη Λοντ, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο, ανέφεραν αυτόπτης μάρτυρας και η αστυνομία.

Οργανώσεις της ισραηλινής άκρας δεξιάς συγκρούονται σε αρκετές πόλεις με την αστυνομία και ισραηλινούς Άραβες, απογόνους Παλαιστίνιων που παρέμειναν στα εδάφη τους μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

Μπροστά στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει δημόσια, μέσω βιντεοδιάσκεψης, μεθαύριο Κυριακή στις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο νορβηγός διπλωμάτης Τορ Βένεσλαντ, εκπρόσωποι του Ισραήλ και των Παλαιστινίων θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλούμενος το «πνεύμα του Έιντ», ζήτησε χθες βράδυ «αποκλιμάκωση και τερματισμό των εχθροπραξιών άμεσα».

