Ρεάλ Μαδρίτης: συνεχίζει το “κυνήγι” της Ατλέτικο

Ανέβηκε στη 2η θέση και στο -2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και πάει πλέον για την τελική «μάχη» τίτλου με τους «ροχιμπλάνκος».

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν την... πάτησε σαν την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Γρανάδα, αλλά με πολύ σοβαρή εμφάνιση, πέρασε σαν «αέρας» με 4-1 απ' το «Λος Κάρμενες», στο τελευταίο ματς της 36ης αγωνιστικής, ανέβηκε στη 2η θέση και στο -2 απ' την Ατλέτικο Μαδρίτης (προσπερνώντας την Μπαρτσελόνα) και πάει πλέον για την τελική «μάχη» τίτλου με τους «ροχιμπλάνκος», στις δύο τελευταίες Κυριακές της εφετινής LaLiga.

Οι «μερένχες» πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων απ' τα γκολ των Μόντριτς και Ροντρίγο και μολονότι η Γρανάδα μείωσε στο 71' με τον Μολίνα, δεν... αγχώθηκε ιδιαίτερα, καθότι βρήκε άλλα δύο τέρματα σε δύο λεπτά απ' τους Οντριοθόλα και Μπενζεμά και «καθάρισε» εύκολα το τρίποντο.

Την προσεχή Κυριακή (16/05, 19:30) η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Οσασούνα στο «Μετροπολιτάνο» και την ίδια ώρα η «βασίλισσα» δοκιμάζεται ξανά εκτός έδρας, αυτή τη φορά στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Και την τελευταία αγωνιστική (23/05, 19:00), οι «ροχιμπλάνκος» θα αγωνιστούν εκτός έδρας, κόντρα στη Βαγιαδολίδ που «καίγεται» για βαθμούς προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ την ίδια ώρα η Ρεάλ θα υποδεχθεί στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο» τη Βιγιαρεάλ, που τρεις μέρες μετά θα παίξει στον τελικό του Europa League, κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από πίσω τους ακολουθεί η Μπαρτσελόνα (στο -4 απ’ την κορυφή), η οποία για να έχει ελπίδες τίτλου, θα πρέπει αφενός να χάσουν βαθμούς και οι δύο ομάδες της Μαδρίτης στα δύο επόμενα παιχνίδια τους κι αφετέρου θα πρέπει να κάνει η ίδια το «2 στα 2» στους αγώνες της με τη Θέλτα (16/05, εντός) και την Εϊμπαρ (23/05, εκτός).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga:

Οσασούνα-Κάντιθ 3-2

(38', 75' Μπουντιμίρ, 86' Τόρες - 49' Σάπονιτς, 90'+1' Περέα)

Έλτσε-Αλαβές 0-2

(40' Χοσελού, 54' Ριόχα)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 3-3

(57' Μελέρο, 59' Μοράλες, 83' Λεόν - 26' Μέσι, 34' Πέδρι, 64' Ντεμπελέ)

Σεβίλη-Βαλένθια 1-0

(66' Ελ Νεσίρι)

Θέλτα-Χετάφε 1-0

(24' Νολίτο)

Ουέσκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0

(61' Ραμίρεθ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 2-1

(16' Καράσκο, 28' Κορέα - 83' Ζουμπέλδια)

Βαγιαδολίδ-Βιγιαρεάλ 0-2

(68' Μορένο, 90'+1' Καπουέ)

Έιμπαρ-Μπέτις 1-1

(83' Ένριτς - 4' Κουαρδάδο)

Γρανάδα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4

(71' Μολίνα - 17' Μόντριτς, 45'+1' Ροντρίγο, 75' Οντριοθόλα, 76' Μπενζεμά)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Ατλέτικο Μαδρίτης 80

Ρεάλ Μαδρίτης 78

Μπαρτσελόνα 76

Σεβίλη 74

Σοσιεδάδ 56

Μπέτις 55

Βιγιαρεάλ 55

Θέλτα 50

Αθλέτικ Μπιλμπάο 46

Γρανάδα 45

Οσασούνα 44

Κάντιθ 43

Λεβάντε 40

Βαλένθια 39

Αλαβές 35

Χετάφε 34

Ουέσκα 33

Βαγιαδολίδ 31

Έλτσε 30

Έιμπαρ 30

