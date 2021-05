Life

“Friends: The Reunion”: Η δημοφιλής παρέα επιστρέφει με νέο επεισόδιο (βίντεο)

Πότε θα προβληθεί το νέο επεισόδιο. Δείτε το πρώτο teaser.

Η πολυαναμενόμενη επανένωση των «Friends» θα μεταδοθεί στις 27 Μαΐου και σε αυτή θα συμμετέχουν πολλοί διάσημοι καλεσμένοι, όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Λέιντι Γκάγκα και το συγκρότημα K-Pop BTS, ανακοίνωσε το HBO Max.

Το «Friends: The Reunion», στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι έξι ηθοποιοί από το αρχικό καστ, αναμενόταν να γυριστεί πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά τα γυρίσματα καθυστέρησαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ένα και μοναδικό σπέσιαλ επεισόδιο, γυρίστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους στο ίδιο πλατό στο Λος Άντζελες όπως η αρχική κωμωδία των έξι νέων, 20 ετών και κάτι, που ζουν στη Νέα Υόρκη, τους οποίους ενσάρκωναν οι Τζένιφερ Άνιστον, Λίζα Κούντροου, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ Λε Μπλανκ και Μάθιου Πέρι .

Το «Friends», που έκλεισε τη δεκαετή του πορεία στην τηλεόραση του NBC το 2004, ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές της δεκαετίας του 1990 και αναβιώνει σε πλατφόρμες συνεχούς ροής, όπου είναι μια από τις δημοφιλέστερες εκπομπές παγκοσμίως.

Η είδηση της ημερομηνίας μετάδοσης του σπέσιαλ επεισοδίου «Friends: The Reunion», έγινε γρήγορα το κορυφαίο trend παγκοσμίως στο Twitter.

«Το ένα με μας που επιτέλους ξανασυναντιόμαστε», είπε η Κούντροου στο Instagram.

Η Κοξ δήλωσε ότι νιώθει «ευλογημένη για την επανένωση με τους φίλους μου (my Friends)... και (είπε ότι) είναι καλύτερα από ποτέ».

Το HBO Max ανέφερε ότι θα εμφανιστούν στο επεισόδιο περισσότεροι από 15 διασημότητες ως γκεστ, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών της αρχικής σειράς των «Friends»,Τομ Σέλεκ (που υποδύεται τον Ρίτσαρντ) και της Μάγκι Γκουίλερ (που υποδύεται την Τζάνις) και άλλων, όπως ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο ηθοποιός της σειράς Game of Thrones, Κιτ Χάριγκτον και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι.

