Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Μαυροειδάκος στον ΑΝΤ1: Ζητημα τιμής για την ΕΛΑΣ η εξιχνίαση της υπόθεσης

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας. Που στρέφονται οι Αρχές.

Για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για το σοκαριστικό έγκλημα στα Γλυκά Νερά μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο γενικός γραμματέας Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος.

Ο κ. Μαυροειδάκος τόνισε ότι είναι ζητημα τιμής για την ΕΛΑΣ η εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως είπε οι αστυνομικοί κάνουν νυχθημερόν αγώνα και έρευνες ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία και σύντομα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι συνδικαλιστές της Αστυνομίας δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία της υπόθεσης.

Τέλος, τόνισε ότι οι δράστες ήξεραν για τα χρήματα και υποστήριξε ότι είναι εγκληματίες που το είχαν ξανακάνει στο παρελόν.

Και ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, σε κλίμα οδύνης τελείται σήμερα, στην Αλόννησο, η κηδεία της 20χρονης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους ληστές.

Την ίδια ώρα συντετριμμένος και σε σοκ παραμένει ο σύζυγος της Καρολάιν, ο οποίος χθες επέστεψε στο σπίτι του, όπου βίωσε την απόλυτη φρίκη και μίλησε στους δημοσιογράφους.

