Κοινωνία

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές. Πότε θα αγγίξει ο υδράργυρος τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, το Σάββατο στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια θα έχουμε αξιόλογες βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις νοτιότερες περιοχές όμως θα είναι καλός ο καιρός.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τα φαινόμενα να μεταφέρονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια να υποχωρούν.

Ο μετεωρολόγους του ΑΝΤ1 σημείωσε πάντως στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι από τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα πιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το τελευταίο "αντίο" στην 20χρονη Καρολάιν

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Άρση του lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα - τέλος τα sms, ανοίγει ο τουρισμός