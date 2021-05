Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει φόβος για τέταρτο κύμα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την άρση των μέτρων, πότε θα βγάλουμε τις μάσκες και τι συμβουλεύει αυτούς που έχουν κάνει την μια δόση του εμβολίου.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την άρση των μέτρων και το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των ειδικών, Αλκιβιάδης Βατόπουλος,

Όπως είπε ο κ. Βατόπουλος «η κοινωνία δεν αντέχει αλλο το οριζόντιο κλείσιμο γι’ αυτό πλέον ακολουθούμε τον καθολικό έλεγχο του πληθυσμού με τεστ» και υπογράμμισε ότι «δεν ανοίγουμε γιατι η επιδημία έχει τελειωσει, αλλά γιατι ο παλιός τρόπος αντιμετώπισης έχει κάνει τον κύκλο του».

Τόνισε ωστόσο, ότι «o ιός είναι εδώ» και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς όπως είπε ένα ενδεχόμενο πισωγύρισα μπορεί να συμβεί, γι’ αυτο και όλοι πρεπει να πειθαρχήσουν στα νέα μέτρα, σημείωσε.

«Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και υπάρχει φόβος για τέταρτο κύμα», υπογράμμισε ο κ. Βατόπουλος. Σχετικά με τα self είπε ότι «η επιτοπή συζητά για τουλάχιστον ένα τεστ την εβδομάδα, ωστόσο υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα», όπως ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν ξέρουμε την πραγματική χρησιμότητα των self test», ωστόσο κατά την άποψή του «πάει καλά».

Για το πότε θα βγάλουμε την μάσκα ο κ. Βατόπουλος είπε ότι «πρεπει να ανέβει το επίπεδο εμβολιασμού και να πέσει η συχνότητα των κρουσμάτων για να μπορέσουμε να βγάλουμε την μάσκα» και πρόσθεσε ότι «η μόνη διάκριση που μπορεί να γίνει, μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, είναι οι πρώτοι να μην κάνουν τεστ».

Σημείωσε ακόμα ότι «η επιτροπή θέλει να γίνονται τα πράγματα σιγά σιγά για να μπορεί να υπάρχει μια αξιολόγηση» και παραδέχτηκε ότι «η άρση των μέτρων είναι ένα ρίσκο».

Τέλος για όσους έχουν κάνει την μία δόση του εμβολίου συμβουλεύει ότι θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν κάνει το εμβόλιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το τελευταίο "αντίο" στην 20χρονη Καρολάιν

Άρση του lockdown με ανοιχτά μουσεία σε όλη τη χώρα

“Friends: The Reunion”: Η δημοφιλής παρέα επιστρέφει με νέο επεισόδιο (βίντεο)