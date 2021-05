Life

“The 2Night Show” – Τάμτα: Δεν είναι προτεραιότητα μου να κάνω ξανά οικογένεια (βίντεο)

Η έκπληξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την συγκίνησε. Τι είπε για την καριέρα της στο τραγούδι και την προσωπική της ζωή.

Την Τάμτα υποδέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης στο πλατό του “The 2Night Show” o Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπου της έκανε μια μεγάλη έκπληξη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε κρύψει κάτω από το γραφείο του την πλακέτα της πλατινένιας απονομής του single της Τάμτα. Η πλακέτα έγραφε: "Απονέμεται στην Τάμτα από την ΜΙΝΟS EMI για τις πλατινένιες ψηφιακές πωλήσεις του single "Δεν είσαι εδώ". Η Τάμτα δεν πίστευε στα μάτια της με την έκπληξη.

Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιτυχημένη της πορεία στη μουσική, ενώ εξήγησε τους λόγους που θέλει να ξεφορτωθεί τη διακριτικότητα που την διακατέχει από μικρό παιδί.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει δεχτεί για παρουσίαση, περιέγραψε πώς πέρασε την περίοδο της καραντίνας και αποκάλυψε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να ξανακάνει οικογένεια.

Η Τάμτα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν έχω καθόλου στα σχέδια μου, Γρηγόρη, να ξανακάνω οικογένεια. Είναι σαν να έχω οικογένεια, έξι χρόνια μαζί είμαστε. Δεν κάνουμε απαραίτητα αυτές τις κουβέντες με τον σύντροφο μου και δεν κανονίζω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλά και βλέπουμε. Είμαι σε αυτή τη φάση».

«Ποτέ δεν ξέρεις γενικά στη ζωή σου και καλά λένε «ποτέ μη λες ποτέ». Ποτέ δεν ξέρεις» πρόσθεσε η τραγουδίστρια. «Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν είναι προτεραιότητα σίγουρα οπότε δεν το συζητάμε. Τώρα, αν φέρει ο καιρός και οι συνθήκες. Μακάρι σε όλα να μπορούσαμε να ζούμε στο σήμερα, την στιγμή και να μη σκεφτόμαστε συνέχεια το παρελθόν και το μέλλον».



Τέλος, δήλωσε πως θα ξαναπήγαινε με χαρά στη Eurovision αφού για εκείνη ήταν ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

