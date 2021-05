Life

“The 2Night Show” - Γιώργος Κοψιδάς: λαμβάνω υβριστικά σχόλια (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για τη συμμετοχή του στο «Survivor» και αποκάλυψε τι τον κούρασε περισσότερο.

Την Πέμπτη 13 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Γιώργο Κοψιδά.

Έπειτα, εξήγησε για ποιον λόγο παρεξηγήθηκε για τις αρχηγικές του τάσεις και σχολίασε την απόφασή του να αυτοπροταθεί ως υποψήφιος προς αποχώρηση για το καλό της ομάδας του.

«Μετά το Survivor με συγχαίρουν για το ήθος μου, τη στάση που είχα στο παιχνίδι και μου λένε ότι ήμουν αξιοπρεπής και ακέραιος. Αυτό μου λέει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Σίγουρα λαμβάνω και σχόλια εναντίον μου αλλά θεωρώ ότι άφησα μια ωραία εικόνα. Αυτά τα σχόλια είναι συνήθως χωρίς επιχειρήματα και είναι υβριστικά» δήλωσε.

Παρακολουθεί το «Survivor»; Πώς κρίνει τους συμπαίκτες του; Κρατάει κακία σε κάποιον; Τέλος, θυμήθηκε στιγμές από την εποχή που ήταν Εύζωνας στην Προεδρική φρουρά και δοκίμασε την ακοή του, παίζοντας «Ναι με ακούτε;» με τον Γρηγόρη!