Οικονομία

Εστίαση - Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Ανοίγει η πλαρφόρμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να αρθεί η απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση. Τι θα γίνει με τους γάμους. Έρχεται πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού.

Για την άρση των περιοριστικών μέτρων και την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και τα προγράμματα ενίσχυσης σε εστίαση και τουρισμό, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από επιχειρηματίες που διοργανώνουν γάμους σε κτήματα, με αφορμή τον περιορισμό των 100 ατόμων, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «από τώρα μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσουν αυτές οι εκδηλώσεις η επιτροπή θα ξαναδεί το θέμα».

Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι τέλος του μήνα ισχύει η απαγόρευση της μουσικής στα καταστήματα εστίασης. «Αυτό μπορεί να αλλάξει», τόνισε.

Σχετικά με την κατάργηση δεύτερου self test στα σχολεία ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «το θέμα είναι του υπουργείου Παιδείας, της επιτροπής και του ΕΟΔΥ , δεν μπορώ να γνωρίζω το σκεπτικό, είναι πολύ εξειδικευμένο το θέμα», ωστόσο πρόσθεσε ότι στον τομέα αρμοδιότητάς του, στο λιανεμπόριο και την εστίαση, τόνισε ότι ισχύουν τα δυο υποχρεωτικά τεστ την εβδομάδα.

Σχολιάζοντας την συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στο BBC και τις επικρίσεις που δέχτηκε, ο αναπληρωτής υπουργός, ανέφερε ότι «ο Χάρης Θεοχάρης αδικείται». Τόνισε ότι ο δημοσιογράφος ήταν πολύ επιθετικός και ότι ο κ. Θεοχάρης «απάντησε με μεγάλη σοβαρότητα. Μίλησε για τα πάντα και πήγε στην Μεγάλη Βρετανία για να πείσει ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα για να ταξιδέψει κάποιος». «Του απάντησε με μεγάλη αξιοπρέπεια», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την ενίσχυση στην εστίαση και όπως είπε οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να δουν κατ’ευθείαν τι ποσό θα λάβουν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «όπου έχει υπάρξει επιστρεπτέα προκαταβολή υπάρχει η προϋπόθεση της μη απόλυσης»

Ακόμα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα 425 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του τουρισμού.

Σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο Νίκος Παπαθανάσης είπε ότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση μπορούν να μετακινηθούν και μετά τις 12.30 με το χαρτί από το ΕΡΓΑΝΗ, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να έχουν επιστρέψει σπίτι τους μέχρι τις 12.30.

Για τους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «οι επιχειρήσεις είναι χιλιάδες όπως και οι έλεγχοι. Το σύστημα των ελέγχων έχει αλλάξει. Επιβάλλονται πρόστιμα. Δεν μπορεί να είναι ο έλεγχος σε κάθε χώρο εστίασης καθημερινά. Γίνονται όμως χιλιάδες έλεγχοι».

Τέλος, για το αν θα υπάρξει προτεραιοποίηση για εμβολιασμούς σε εστίαση και τουρισμό ο κ. Παπαθανάσης είπε πως αυτό θα το αποφασίσει η επιτροπή των ειδικών. Τόνισε, ωστόσο, ότι γίνονται 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα και ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν γίνει 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Ρεάλ Μαδρίτης: συνεχίζει το “κυνήγι” της Ατλέτικο

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει φόβος για τέταρτο κύμα της πανδημίας