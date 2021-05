Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος στο λιμάνι του Βόλου για την Καρολάιν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκε η σορός της άτυχης 20χρονης με το πλοίο της γραμμής. Τραγική φιγούρα η μητέρα της.

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα στις 7.15 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, όταν έφτασε η σορός της άτυχης 20χρονης Καρολάιν, προκειμένου να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής για την Αλόννησο, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της.



Η τραγική μητέρα, μία φίλη της 20χρονης και συγγενείς μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού συνόδευσαν το φέρετρο της αδικοχαμένης κοπέλας, που έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο από τα χέρια ληστών, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά Αττικής.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής λίγες ώρες πριν από την κηδεία της, η σορός της συνοδευόμενη από την καταρρακωμένη και υποβασταζόμενη μητέρα της, ξεκίνησε το ταξίδι για το νησί της. Εκεί όπου στις 15:00 το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς θα την αποχαιρετίσουν για πάντα.

Η μητέρα της, ντυμένη στα μαύρα και στην αγκαλιά δικών της ανθρώπων που προσπαθούν να της συμπαρασταθούν, ανέβηκε στο καράβι της γραμμής Βόλος – Αλόννησος και απομονώθηκε σε μια καμπίνα.





Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στην οποία εργάζεται ο σύζυγος της 20χρονης γυναίκας, θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, σε ένδειξη πένθους.



H 20χρονη Καρολάιν με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο μετακόμισε με τους γονείς της στην Αλόννησο, όπου έφτιαξαν το δικό τους σπίτι “στον παράδεισο” όπως συνήθιζε να λέει. Το κορίτσι μεγάλωσε στο νησί από την ηλικία των εννέα ετών και έφυγε πριν από λίγους μήνες, όταν αποφάσισε να κάνει οικογένεια με τον αγαπημένο της Μπάμπη.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των αδίστακτων ληστών, ενώ όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Στράτος Μαυροειδάκος "είναι ζήτημα τιμής για την ΕΛΑΣ η εξιχνίαση της υπόθεσης".

Πηγή: thenewspaper.gr

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου