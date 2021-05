Ο Τζώρτζογλου στο “Πρωινό” για την φωτιά στο εστιατόριο του (βίντεο)

Life

Ο Αλκιβιάδης Τζώρτζογλου και ο πατέρας του, μίλησαν για την καταστροφή στη πιτσαρία, στη Αστόρια και την προσπάθεια να στηθεί το μαγαζί από την αρχή.

Στο «Πρωινό» εμφανίστηκαν ταυτόχρονα το πρωί της Παρασκευής ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο γιός του Αλκιβιάδης, ο οποίος ζει στην Νέα Υόρκη και είναι συμμέτοχος σε εστιατόριο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά.

Όπως είπε ο Αλκιβιάδης Τζώρτζογλου «Δόξα τω Θεώ χαμογελώ, διότι πάμε πολύ καλά, την τελευταία μέρα το crowfunding ήταν στα 25.000 δολάρια. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Οι τρεις κολλητοί μου και οι οικογένειες τους μένουν από πάνω και πήγε και εκεί η φωτιά».

«Μου είπαν ότι χρειάζονται 120.000 δολάρια για να φτιαχτεί πάλι το μαγαζί, που πραγματικά φτιάχνει την καλύτερη πίτσα στην Νέα Υόρκη. Εγώ δεν δουλεύω εκεί, βοηθάω όμως τα παιδιά για αναρτήσεις στα social media», συμπλήρωσε ο Αλκιβιάδης Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε στο «Πρωινό» πως συνομιλώντας με τον γιό του του τόνισε ότι «είναι μια δοκιμασία για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και χρειάζεται τόλμη και δύναμη για να συνεχίσουμε».

«Αν είχε γίνει σε μένα αυτό θα είχα γίνει κομμάτια, αλλά οι φίλοι μου ήταν από την πρώτη στιγμή ψύχραιμοι και ήταν της λογικής ότι “κάηκε, τελείωσε, τώρα πρέπει να πάμε μπροστά”», είπε ο Αλκιβιάδης Τζώρτζογλου καταλήγοντας «θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Αστόρια, να επισκεφθούν τα social media τα δικά μου και αν μπορούν να μας δώσουν ένα ευρώ, ένα δολάριο, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ».

Ο Αλκιβιάδης είπε ότι παρακολουθούσε τον πατέρα του στην «Φάρμα», ενώ ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε ότι λόγω και των περιορισμών από την πανδημία, εχουν να συναντηθούν από κοντά από τον Νοέμβριο.

