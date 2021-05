Πολιτισμός

Η Λίνα Νικολακοπούλου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια εκ βαθέων αναδρομή στην προσωπική ζωή, στις συνεργασίες και στην λαμπρή πορεία της.

»Το Σάββατο 15 Μαΐου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Η κορυφαία ποιήτρια και στιχουργός αφηγείται τη λαμπρή της διαδρομή στον χώρο των γραμμάτων και της μουσικής.

Τα παιδικά χρόνια, τα πρώτα της ποιήματα και οι μεγάλες συνεργασίες με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές.

Τι ανακάλυψε όταν έχασε τον πατέρα της και πότε έπιασε και η ίδια μικρόφωνο, τραγουδώντας με επιτυχία;

Γιατί αποκαλεί το δωμάτιό της «πεδίο μάχης»;

Ποια τραγούδια ξεχωρίζει και ποιoν ρόλο έχει ο έρωτας στη ζωή της;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Σάββατο στις 00:30

