Πολιτική

Εύσημα Τουσκ σε Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τον κ. Tουσκ για την πορεία της πανδημίας και τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόοδο του εμβολιασμού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί πρόγευμα εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ντόναλντ Τουσκ.

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τον κ. Tουσκ για την πορεία της πανδημίας και τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόοδο του εμβολιασμού και την επανέναρξη της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ στάθηκε στην επιτυχή διαχείριση της πανδημίας από την ελληνική κυβέρνηση και συζήτησε με τον κ. Μητσοτάκη για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, τέθηκαν στο τραπέζι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η πορεία του μεταναστευτικού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου και η σύμβουλος Τύπου και επικοινωνίας του προέδρου του ΕΛΚ Beata Turska.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος στο λιμάνι του Βόλου για την Καρολάιν (εικόνες)

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου