Κοινωνία

“Μαφία των φυλακών”: Απαλλαγή των τριών δικηγόρων πρότεινε ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο εισαγγελέας στην άνω των 300 σελίδων πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο.

Την απαλλαγή των τριών γνωστών δικηγόρων της Αθήνας από την κατηγορία της απόπειρας κακουργηματικής εκβίασης του επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρου προτείνει ο εισαγγελέας, στην πρότασή του.

Πρόκειται για την πολύκροτη υπόθεση της επονομαζόμενης «μαφίας των φυλακών», που ερεύνησε την άνοιξη του 2019 αρχικά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στη συνέχεια ο ειδικός εφέτης ανακριτής Ευτύχης Νικόπουλος.

Στην άνω των 300 σελίδων πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας προτείνει την απαλλαγή των δικηγόρων Γιώργου Αντωνόπουλου, Αλέξανδρου Λυκουρέζου και Θόδωρου Παναγόπουλου από το αδίκημα της απόπειρας κακουργηματικής εκβίασης εις βάρος του Αριστείδη Φλώρου.



Στο επίκεντρο της έρευνας είχαν βρεθεί καταγγελίες και μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες η «πλευρά Αντωνόπουλου» είχε ζητήσει χρήματα από τον Αριστείδη Φλώρο και τον μετέπειτα δολοφονημένο συνήγορό του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου για να παραιτηθεί από πολιτική αγωγή στην επικείμενη, τότε, δίκη με κατηγορούμενο τον Φλώρο για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Αντωνόπουλου.

«Ο ισχυρισμός περί απαίτησης υψηλού χρηματικού ποσού από την πλευρά Αντωνόπουλου, πλην των 200.000 ευρώ από τον Αλ. Λυκουρέζο ως δικηγορική αμοιβή, κατά την κρίση μας δεν προέκυψε», αναφέρει στην πρότασή του ο εισαγγελέας. Σε άλλο σημείο του πολυσέλιδου εγγράφου, ο εισαγγελέας αναφέρει –στο ίδιο πνεύμα– ότι «ουδέποτε μέχρι τότε, ήτοι 30.6.2017, ο κατηγορούμενος Γιώργος Αντωνόπουλος αξίωσε, είτε μόνος είτε μέσω των συγκατηγορουμένων δικηγόρων του ούτε μέσω τρίτων εγκλείστων κακοποιών, οποιοδήποτε ποσό από τον Αριστείδη Φλώρο προκειμένου να μην παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στη μεταξύ τους δίκη».

Σε ό,τι αφορά τον έγκλειστο Αλβανό Κλοντιάν Λεκοτσάι, ο οποίος περιγραφόταν ως ο αρχηγός της «μαφίας του Κορυδαλλού», ο εισαγγελέας προτείνει μεταξύ άλλων την παραπομπή του για τη δολοφονία του συγκρατούμενού του και συνεργού του Αρμπερ Μπάκο, όχι όμως και γι’ αυτή του Τούσα Μπαρντίλ, που είχε βρεθεί στραγγαλισμένος στο κελί του στον Κορυδαλλό.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη: Αποσύρθηκε η υπόθεση από το αυτόφωρο

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καθηγήτρια 20χρονης στον ΑΝΤ1: Ζούσε μια παραμυθένια ζωή (βίντεο)

Άρση του lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα - τέλος τα sms, ανοίγει ο τουρισμός