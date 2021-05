Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέπεις για το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα πρέπει, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “το Πρωινό”, να περιμένει κάθε ζώδιο από την “συνάντηση” τριών πλανητών στους Διδύμους.

Η Σελήνη είναι στους Διδύμους μαζί με την Αφροδίτη και τον Ερμή και αυτό επηρεάζει τα περισσότερα ζώδια το τριήμερο, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως υπενθύμισε, ο Δίας βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων, φέρνοντας άμεσα και μεσοπρόθεσμα, «δώρα» για όλα τα ζώδια.

Οι αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια:

Ειδήσεις σήμερα:

Άρση του lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα - τέλος τα sms, ανοίγει ο τουρισμός

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου