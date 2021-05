Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” με Γιακουμάκη, Νταμπίζα και Κρμέντσικ

Ξεχωριστά αφιερώματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το ποδόσφαιρο και την “μεγάλη γιορτή” που πλησιάζει.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020», με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη.

Η δράση συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 15 Μαΐου στις 13:45. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου, θα κινηθεί στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μαζί με τον πρώτο σκόρερ του Ολλανδικού πρωταθλήματος, Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ θα προβληθεί και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάν Καρεμπέ για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Την Κυριακή 16 Μαΐου στις 13:45 θα είναι καλεσμένος ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Νίκος Νταμπίζας, ενώ ο Τσέχος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ, μιλάει στον ΑΝΤ1 για το όνειρό του να αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση. Παράλληλα, θα προβληθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Αγγλία, που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Euro.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

