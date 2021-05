Πολιτική

Χαλάνδρι: Η σημαία της Παλαιστίνης υψώθηκε στο Δημαρχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανάρτησή του στα Social Media, o δήμαρχος Χαλανδρίου, εξηγεί γιατί προέβη στην κίνηση αυτή. "Πάρτι" στο Twitter.

Τους λόγους για τους οποίους αναρτήθηκε στο δημαρχείο του Χαλανδρίου η σημαία της Παλαιστίνης εξηγεί με ανάρτησή του στα Social Media, o δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος.

Με ανακοίνωσή του εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον παλαιστινιακό λαό, ενώ αναφέρεται στην εκρηκτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στο Twitter.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Σε μια ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται ξανά αυτές τις μέρες, ο Δήμος Χαλανδρίου ύψωσε σήμερα την παλαιστινιακή σημαία στο δημαρχείο της πόλης, τιμώντας την ημέρα μνήμης της 15ης Μαΐου 1948, την «Νάκμπα», όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του πρέσβη του κράτους της Παλαιστίνης.

Στην «Νάκμπα» συνοψίζεται η «καταστροφή», η «Παλαιστινιακή έξοδος», η ιστορία ενός λαού που μέσα σε περίπου 2 χρόνια (1947-1949) έμεινε χωρίς πατρίδα και χωρίς ελπίδα επιστροφής στις εστίες του. Η αποχώρηση των Βρετανών, η ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ, ο πόλεμος, η ταπείνωση και κυρίως ο ξεριζωμός. Η ιστορία του άλυτου εδώ και 73 χρόνια παλαιστινιακού ζητήματος, που μετρά χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος αυτού του πρώτου αραβοϊσραηλινού πολέμου 15.000 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, 950.000 εκπατρίστηκαν βίαια και 481 πόλεις και χωριά της Παλαιστίνης καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται με το αίσθημα της κατάφωρης αδικίας για το βίαιο διωγμό από τα πάτρια εδάφη να έχει ριζώσει βαθιά στις ψυχές των Παλαιστινίων.

Με κάθε ευκαιρία, ο Δήμος Χαλανδρίου εκφράζει τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό και στα δίκαια αιτήματά του για τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, για διεθνή αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και για επιστροφή των προσφύγων στην πατρίδα που τους στέρησαν.

Θυμίζουμε ότι το Χαλάνδρι είναι αδελφοποιημένη πόλη με τη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τον Ιούνιο του 2015."

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Οι νομαρχιακές οργανώσεις Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην ισραηλινή πρεσβεία σήμερα στις 18.00 (προσυγκέντρωση Γηροκομείο Αθηνών, Κηφισίας 137).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η διεθνής κοινότητα, και ειδικά η ΕΕ, δεν μπορεί να μένει αμέτοχη μπροστά στη φρίκη των βομβαρδισμών και να περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες σε όλον τον κόσμο, ειδικά στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ, αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

Πρέπει να τερματιστούν άμεσα οι βομβαρδισμοί που έχουν στοιχίσει ήδη τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας, να σταματήσουν οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί, το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να ξεκινήσουν άμεσα ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει αποφασιστικά μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Παλαιστινιακού, σύμφωνη με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Δηλαδή, αυτή των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα - ΗAΕ: ταξιδιωτικός διάδρομος χωρίς καραντίνα για εμβολιασμένους

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με δήθεν θανατηφόρο τροχαίο

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέπεις για το τριήμερο (βίντεο)