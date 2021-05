Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: self test, ψυχικές επιπτώσεις του κορονοϊού και εγκυμοσύνη μετά τα 40

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 15 Μαΐου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε σχετικά με τη νέα μελέτη για τις ψυχικές επιπτώσεις της covid-19 ακόμη και μετά από ήπια νόσηση. Πως αλλάζει η ψυχολογία των ανθρώπων μετά την νοσηλεία σε ΜΕΘ-COVID; Ποιες είναι οι σωστές επιλογές για την εγκυμοσύνη μετά τα 40;

Την Κυριακή 16 Μαΐου, στις 10:30, αναλύουμε τα επιστημονικά δεδομένα για την αξιοπιστία και τη σωστή χρήση των rapid και self tests, και ανακαλύπτουμε το ελληνικό self test μέσω κινητού τηλεφώνου. Πόσο υγιεινά είναι τα λειτουργικά ψωμιά και παξιμάδια; Τέλος, μαθαίνουμε τα πάντα για τη φροντίδα των αδέσποτων, στο καταφύγιο της Ηλιούπολης.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:30, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

