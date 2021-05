Οικονομία

Γυμναστήρια: στα σκαριά στήριξη στα ενοίκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση, για το διάστημα μετά το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τη στήριξη και των γυμναστηρίων στο θέμα των ενοικίων, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Β. Κεγκέρογλου.

Αναφερόμενος στα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση, για το διάστημα μετά το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, είπε ότι αξιολογείται ως πρωτεύον θέμα η στήριξη στα ενοίκια των γυμναστηρίων, όπως έγινε με το λιανικό εμπόριο και την εστίαση. Εξέφρασε, επίσης, τη συμφωνία του στην πρόταση του κ. Κεγκέρογλου, να υπάρξει, έστω και μερικώς, η δυνατότητα αναστολής εργαζομένων στα γυμναστήρια, για να μπορέσουν να μπουν σιγά-σιγά και ομαλά στον οικονομικό τους κύκλο. Αυτά, διευκρίνισε, δεν είναι μόνο πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά συνολικά της κυβέρνησης, του υπουργείου Οικονομικών πρωτίστως, αλλά και του υπουργείου Εργασίας.

Στην επισήμανση του κ. Κεγκέρογλου για τη συμβολή των γυμναστηρίων στη σωματική και ψυχική μας υγεία, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι, μετά την προσωπική του περιπέτεια, η οποία απαιτεί φυσικοθεραπεία, θα εγγραφεί αμέσως σε γυμναστήριο και συμπλήρωσε: «Θα καλέσω και τους συμπολίτες μας να το κάνουν [..] Τα γυμναστήρια χρειάζονται τη δική μας συμμετοχή, πολύ πέραν της δικιάς μας ωφέλειας. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Δεν φτάνουν τα μέτρα του κράτους. Πρέπει να σπάσουμε τη συνήθεια να πέφτει η κίνησή τους το καλοκαίρι, διότι αυτό θα είναι κρίσιμο για τη επιβίωσή τους».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι 28-30 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για το ΕΣΠΑ και τη στήριξη γυμναστηρίων και παιδότοπων. H σχετική επιδότηση, είπε, θα συναρτάται με τον αριθμό των εργαζομένων. Με έναν εργαζόμενο θα παίρνουν 4.000 ευρώ, με περισσότερους θα φτάνει τα 8.000 και 12.000 ευρώ και με 9 εργαζόμενους θα φτάνει τα 17.000 ευρώ. Τα χρήματα, πρόσθεσε, είναι μη επιστρεπτέα. Είναι επιδότηση για να βοηθηθούν τα γυμναστήρια στο διάστημα της επανεκκίνησης τους, Σημείωσε, πάντως, ότι «δεν έχουμε αυταπάτες ότι αυτό το μέτρο μπορεί να αποσοβήσει τη ζημία τους όλο αυτό το διάστημα». Τέλος, τόνισε ότι «δεν θα αφήσουμε τα γυμναστήρια, όπως και όλους τους άλλους κλάδους, που έμειναν μακροχρόνια κλειστοί, με μεγάλη ζημία, μόνους τους, και μετά την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Θα συνεχίσουμε στα μέτρα εφικτού για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν».

Από την πλευρά του, ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε τις σωρευμένες οφειλές των γυμναστηρίων, καθώς και την ανάγκη για ένα μεταβατικό πρόγραμμα στήριξης τους, που «πρέπει να περιλαμβάνει μια -σταδιακά απομειούμενη - στήριξη για τα ενοίκια και τη δυνατότητα αναστολής εργασίας». Επισήμανε, επίσης, και την ιδιαιτερότητα της απασχόλησης στα γυμναστήρια, όπου όσοι εργάζονταν με την ώρα «έμειναν χωρίς στήριξη, στον αέρα», ζητώντας την κάλυψη και αυτών των εργαζομένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόροι για συνεπιμέλεια: Αναγκαία μεταρρύθμιση με επιμέρους διαφωνίες

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη: Αποσύρθηκε η υπόθεση από το αυτόφωρο

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος στο λιμάνι του Βόλου για την Καρολάιν (εικόνες)