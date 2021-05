Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Οι Θρακιώτες ακρίτες φυλάνε με αυταπάρνηση τα σύνορα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην επίσημη δοξολογία για την 101η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.



Οι Θρακιώτες ακρίτες φυλάνε με αυταπάρνηση τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κόμβο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την Αλεξαδρούπολη, όπου παρέστη στην επίσημη δοξολογία για την 101η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2021 θα είναι η τελευταία χρονιά της υγειονομικής κρίσης, καθώς, όπως είπε, η πιστή τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος εγγυάται την επιστροφή στην ομαλότητα.

Η κ. Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίζη και στη συνέχεια δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Στις 14 Μαΐου 1920, τόσο η Αλεξανδρούπολη όσο και η Κομοτηνή απελευθερώνονται και ενσωματώνονται στον εθνικό κορμό.

Διακόσια χρόνια μετά την κήρυξη της Επανάστασης και 101 χρόνια από την ενσωμάτωση, γιορτάζουμε την επέτειο αυτή στην Αλεξανδρούπολη, για δεύτερη δυστυχώς χρονιά σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης. Ελπίζουμε όμως ότι θα είναι η τελευταία, αφού η πιστή τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος εγγυάται την επιστροφή της χώρας στην ομαλότητα.

Είμαστε υπερήφανοι για τους Θρακιώτες ακρίτες μας, που φυλάνε με αυταπάρνηση τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Είμαστε υπερήφανοι για την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που αποτελεί κόμβο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή και εγγυητή σταθερότητας για τη Θράκη και συνολικά για την πατρίδα μας».

Την κυβέρνηση στις επετειακές εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Παραβρέθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο αντιπεριφερειάρχης Εβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο μητροπολίτης Ανθιμος κ.α

Μετά την κατάθεση στεφάνου, η κ. Σακελλαροπούλου περπάτησε μέχρι το Μνημείο Προσκόπων, χειροκροτούμενη από πολίτες. Αγημα προσκόπων της απέδωσε τιμές και της πρόφερε αναμνηστικά δώρα.

«Σταυροδρόμι πολιτισμών, γέφυρα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων από τα βάθη του χρόνου, αυτή είναι η Θράκη», έγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο βιβλίο επισκεπτών του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε για 45 λεπτά της ώρας στο Εθνολογικό Μουσείο από την πρόεδρο του Μουσείου Αγγελική Γιαννακίδου και τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και πριν αποχωρήσει έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Η συλλογική μνήμη διασώζει εργόχειρα, κεραμικά, λατρευτικά αντικείμενα, κοσμήματα, εργαλεία της καθημερινότητας, όλα όσα συγκεντρώνει το εκπληκτικό Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Σπάνια ένα Μουσείο είναι τόσο στενά ταυτισμένο με τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την εκπληκτική Αγγέλα Γιαννακίδου. Θερμά συγχαρητήρια, να είναι πάντα καλά. Η Θράκη, όλοι μας, της οφείλουμε πολλά».

Νωρίτερα η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης και μαζί με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη φωτογραφήθηκαν μπροστά στο μεγάλο πανό (διαστάσεων 14 χ 4,2 μέτρων) που έχει αναρτηθεί έξω από το κτίριο, αποκαλείται "Κεντημένη Μνήμη" και πάνω σε αυτό το ύφασμα έχουν κεντήσει την ιστορία της Θράκης γυναίκες της Αλεξανδρούπολης.

Στη συνάντηση που είχαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο δήμαρχος συζήτησαν για θέματα της πόλης. Από το δημαρχείο η κ. Σακελλαροπούλου περπάτησε μέχρι το Εθνολογικό Μουσείο και στη διάρκεια της διαδρομής αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με περαστικούς, από απόσταση

