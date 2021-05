Κόσμος

Ιρλανδία: Στόχος κυβερνοεπίθεσης η υπηρεσία δημόσιας υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει ανασταλεί η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της Ιρλανδίας.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ιρλανδίας HSE Ireland ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης με “λυτρισμικό” και για τον λόγο αυτό έχει αναστείλει τη λειτουργία του πληροφοριακού της συστήματος.

“Υπήρξε μια σημαντική επίθεση λυτρισμικού στο πληροφοριακό σύστημα της HSΕ. Για λόγους ασφαλείας αναστείλαμε τη λειτουργία του προκειμένου να το προστατεύσουμε από την επίθεση αυτή και να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση”, ανήρτησε στο Twitter η HSE.

Η υπηρεσία ζήτησε συγγνώμη από τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από την αναστολή της λειτουργίας του συστήματός της, όμως τόνισε ότι δεν θα επηρεαστεί η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της covid-19 καθώς τα ραντεβού “θα γίνουν κανονικά”.

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της HSE στην Ιρλανδία, το μαιευτήριο Rotunda στο Δουβλίνο ακύρωσε τα περισσότερα ραντεβού του στα εξωτερικά ιατρεία.

Η κυβερνοεπίθεση εναντίον της HSE έγινε με ένα λυτρισμικό, όπως αυτή εναντίον της Colonial Pipeline στις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Η σημαία της Παλαιστίνης υψώθηκε στο Δημαρχείο (εικόνες)

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου