Ντιμιτρόφ για Βόρεια Μακεδονία: “Win-win” η ένταξη της στην ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι η είσοδος στην ΕΕ είναι το πιο πιεστικό ζήτημα για τη χώρα του.

Τη διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησαν οι συμμετέχοντες στον πάνελ, με τίτλο «The EU and West Balkans: Delivering a long-due promise», στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, ο αντιπρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ τόνισε ότι η είσοδος στην ΕΕ είναι το πιο πιεστικό ζήτημα για τη χώρα του και προσέθεσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων με μας και με τα Τίρανα».

Όσον αφορά στη Βόρεια Μακεδονία, ο Νικολά Ντιμιτρόφ υποστήριξε ότι η χώρα του έχει «τις πολιτικές αποφάσεις από όλες τις χώρες - μέλη (της ΕΕ) να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις», καθώς όπως είπε η Βόρεια Μακεδονία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες θα επωφεληθούν από μία ευρωπαϊκή Βόρεια Μακεδονία, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση «Win-win ή lose-lose» για όλους. Κάλεσε την Κομισιόν να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις τώρα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «θα χαθεί μία μοναδική ευκαιρία».

Ο επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Όλιβερ Βάρχελι περιέγραψε τις διαδικασίες για την ένταξη μίας χώρας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι «πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις». Ωστόσο, προσέθεσε, εργαζόμαστε για να πάρουμε έγκριση, ενώ σε ερώτηση για το αν η αλλαγή των κανονισμών έγινε για να καθυστερήσει η είσοδος των χωρών, απάντησε ότι η απόφαση για τη νέα μεθοδολογία εισόδου δείχνει την επιτυχία της, καθώς ουσιαστικά η απόφαση της Κομισιόν ήταν να αναβιώσει τις διαδικασίες. Κατέληξε, τονίζοντας ότι η ΕΕ δίνει, με αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία στις χώρες να κάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

