Πολιτική

Βεστάγκερ σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα ίσως να έχει την ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύσημα στον Πρωθυπουργό από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια θέματα συζητήθηκαν στην συνάντηση.

«Η Ελλάδα ίσως να είναι η χώρα της ευρωζώνης που θα σημειώσει την ισχυρότερη ανάπτυξη το επόμενος έτος», σημείωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, στην έναρξη της συνάντησής της, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τόσο η διαχείριση της πανδημίας, όσο και η κατάσταση αυτή την στιγμή στη χώρα είναι εντυπωσιακή. Πραγματικά εντυπωσιακή», συμπλήρωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι: «με μεγάλη χαρά μπορώ να πω, ότι πιστεύω πως τα χειρότερα έχουν περάσει και πλέον η οικονομία κινείται προς μια πολύ γρήγορη ανάκαμψη. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και επειδή ποτέ δεν σταματήσαμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, πλέον είμαστε σε θέση να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ανάκαμψη μετά την πανδημία».

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους είχαν τον παρακάτω διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας. Μεγάλη μου χαρά που σας ξαναβλέπω. Θα ήθελα δημόσια να σας ευχαριστήσω για όλη την στήριξη που μας έχετε προσφέρει με τα μέτρα ανακούφισης από την πανδημία, αλλά και την ταχύτητα με την οποία εγκρίνατε το πρόγραμμά μας. Ήταν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε πως θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Με μεγάλη χαρά μπορώ να πω, ότι πιστεύω πως τα χειρότερα έχουν περάσει και πλέον η οικονομία κινείται προς μια πολύ γρήγορη ανάκαμψη. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και επειδή ποτέ δεν σταματήσαμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, πλέον είμαστε σε θέση να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως γνωρίζετε ήμασταν η δεύτερη χώρα που υπέβαλε το σχέδιο της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ καλά επεξεργασμένο σχέδιο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τις δικές μας προτεραιότητες και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε την έγκριση του μέσα στον Ιούνιο, ώστε να ξεκινήσουμε τη δουλειά."

Μαργκρέτε Βεστάγκερ: "Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και που στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Αυτή είναι βασικά η πρώτη μου αποστολή, η πρώτη πραγματική αποστολή μου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και ο προορισμός ήταν προφανής. Και λόγω του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αλλά και λόγω της προόδου που έχει σημειωθεί. Τόσο η διαχείριση της πανδημίας, όσο και η κατάσταση αυτή την στιγμή στη χώρα είναι εντυπωσιακή. Πραγματικά εντυπωσιακή. Βλέπουμε σχεδόν σε κάθε τομέα ότι εξελίσσονται οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και την αναμενόμενη ανάπτυξη. Ξέρετε, από την πλευρά της Επιτροπής, η Ελλάδα ίσως να είναι η χώρα της ευρωζώνης που θα σημειώσει την ισχυρότερη ανάπτυξη το επόμενος έτος. Η δύναμη ισχύς του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελπίζουμε πως και οι τελευταίες χώρες θα κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές σε σχέση με την απόφαση για το σύστημα ιδίων πόρων όπως κάνατε και εσείς πριν από πολύ καιρό ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σημαντικά σχέδια. Αυτά που έρχονται είναι, πραγματικά, πολλά υποσχόμενα. Σας ευχαριστώ."

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργου καθώς και για το Θριάσιο Πεδίο ως διεθνές κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας. Εστίασαν, επίσης, στην ταχύτητα ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέτρα ανακούφισης για την πανδημία. Η κυρία Βεστάγκερ, εξέφρασε, την ικανοποίησή της για την πληρότητα του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η Διευθύντρια της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ), Αιµιλία Σαµαρτζή.

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκος Μαντζούφας, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργος Μοσχόβης και η υπεύθυνη για θέματα ανταγωνισμού στο Γραφείο της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πηνελόπη Παπανδροπούλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμναστήρια: στα σκαριά στήριξη στα ενοίκια

Δικηγόροι για συνεπιμέλεια: Αναγκαία μεταρρύθμιση με επιμέρους διαφωνίες

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος στο λιμάνι του Βόλου για την Καρολάιν (εικόνες)