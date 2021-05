Life

Όπρα Γουίνφρεϊ: Το λάθος της σε εκπομπή που την "στοιχειώνει" μέχρι σήμερα

"Λέω ακόμη και τώρα, πως μου αρέσει να σκέφτομαι ότι έκανα αυτήν την ερώτηση"

Η Oprah Winfrey μετανιώνει που υπέκυψε στις απαιτήσεις των παραγωγών της εκπομπής να ρωτήσει τη θρυλική ηθοποιό Sally Field για τον πρώην εραστή της, Burt Reynolds.

«Λέω ακόμη και τώρα, πως μου αρέσει να σκέφτομαι ότι έκανα αυτήν την ερώτηση», παραδέχτηκε στο podcast του Rob Lowe.

