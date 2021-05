Κοινωνία

Άρση του lockdown με φυγή από τις πόλεις - κίνηση σε διόδια και λιμάνια

Ξεκίνησε η έξοδος από τις μεγάλες πόλεις. Η εικόνα στις πύλες εξόδου της χώρας. Οι απαραίτητες βεβαιώσεις για να ταξιδέψει κανείς.

Με τα χαμόγελο στα χείλη, όπου φύγει, φύγει οι Αθηναίοι. Ο ενθουσιασμός δε κρύβεται. Έτσι δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πήραν το πρώτο πλοίο και με τις απαραίτητες βεβαιώσεις στα χέρια, αναχώρησαν πρωί πρωί.

Για τη μετάβαση προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε τέλος βεβαίωση νόσησης, που θα ισχύει από τους 2 έως 9 μήνες μετά. Ας σημειωθεί ότι ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες, 5 ετών και άνω.

Στα διόδια όλη της χώρας από το πρωί υπάρχει επίσης αυξημένη κίνηση, με τους κατοίκους της πόλης να εγκαταλείπουν την Αθήνα και να κατευθύνονται προς εξοχικά και σπίτια στο χωριό.

Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες κάποιοι ξεκίνησαν για τις πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται επί ποδός για να διευκολύνουν όσο γίνεται την κίνηση των οχημάτων.

Την αύξηση της πληρότητας των πλοίων από σήμερα στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες, στο 80% χωρίς καμπίνες και 80%, στα ταχύπλοα, εφόσον βέβαια διαθέτουν ειδικά φίλτρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Delos», με αφορμή το άνοιγμα των μετακινήσεων προς τα νησιά.

Όσον αφορά στον τουρισμό, ανοίγει κατ' ουσίαν σε δύο φάσεις: από σήμερα και ως το τέλος Ιουνίου περισσότερο προσεκτικά, και από τον Ιούλιο περισσότερο μαζικά. «Κλειδί» του κυβερνητικού σχεδίου είναι η ασφάλεια στον τουρισμό, με τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων των νησιών αφενός, με την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων από τους τουρίστες αφετέρου. Στο πρώτο σκέλος, όλοι οι ενήλικες κάτοικοι των μικρότερων νησιών, έως 10.000 κατοίκων, έχουν ήδη εμβολιαστεί, κάτι που θα συμβεί και με τους ενήλικους κατοίκους των μεγαλύτερων νησιών το αργότερο σε 1,5 μήνα από τώρα. Κατά συνέπεια, «εντός του Ιουνίου όλα τα νησιά, εξαιρουμένης της Κρήτης, για προφανείς λόγους, θα έχουν εμβολιαστεί καθολικά στον πληθυσμό τους με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τείχος προστασίας», σημείωνε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, ταυτόχρονα με τον αλγόριθμο EVA θα συνεχίσουν οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη. Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από το εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τακτικά τεστ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και, πριν αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους, να ξανακάνουν τεστ, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανησυχία και στις χώρες προέλευσης, είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει, τέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, από το βήμα του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Αναλυτικά, από σήμερα 14 Μαΐου: