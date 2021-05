Κοινωνία

Γλυφάδα: Είχαν πάνω τους 8 είδη ναρκωτικών και “μια περιουσία”

Χειροπέδες σε δυο νεαρούς πέρασαν οι αστυνομικοί. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, συνελήφθησαν στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών της Δίωξης Ναρκωτικών σχετικά με τη δράση των δύο νεαρών σε περιοχές των νοτίων προαστίων εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους.

Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, στη Γλυφάδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

413 γραμμ. κοκαΐνης,

439 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

3.637 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

62 γραμμ. MDMA,

30 ναρκωτικά δισκία,

7 δισκία ECSTASY,

12 γραμμ. παραισθησιογόνα μανιτάρια,

το χρηματικό ποσό των 40.335 ευρώ και

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

