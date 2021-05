Παράξενα

Ταξίδευε με 72 ταυτότητες και 4 διαβατήρια! (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος", με αυτό που ανακάλυψαν στις αποσκευές του.

Συνελήφθη στον χώρο παραλαβής αποσκευών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, 51χρονος Αλγερινός, κατηγορούμενος για κατοχή εγγράφων τρίτων προσώπων και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος, ο οποίος αφίχθηκε στο "Ελ.Βενιζέλος" από τη Γαλλία, μετέφερε στην αποσκευή του 76 ταξιδιωτικά έγγραφα (72 δελτία ταυτότητας και 4 διαβατήρια) τρίτων προσώπων διαφόρων χωρών. Ακόμη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, φορητός υπολογιστής και δύο τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και την ταυτοποίηση προσώπων που συνδέονται μαζί του.

