Κοινωνία

Σύλληψη δραπέτη που εξέτιε ισόβια για δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο επικίνδυνος κακοποιός, ο οποίος συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση νωρίς το πρωί

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της Αστυνομίας, "Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών και μετά από ενδελεχή έρευνα και συντονισμένες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη, πρωινές ώρες της 5-5-2021 στη Δάφνη, 35χρονος αλλοδαπός, δραπέτης Φυλακών.

Ο 35χρονος από τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο κρατείτο από το Σεπτέμβριο του 2013 και εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και ποινή κάθειρξης -8- ετών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και διακεκριμένες κλοπές από κοινού.

Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς".

Τον Δεκέμβριο του 2018, πήρε άδεια από τις φυλακές Κέρκυρας και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο 35χρονος Ρουμάνος, το 2011 εισέβαλε με ομοεθνή του σε εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουν κλοπή και χτύπησαν τον νεοκόρο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Ρουμάνος συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια.