Οικονομία

Λαθρεμπόριο τσιγάρων: η ΑΑΔΕ βρήκε την μεγαλύτερη ποσότητα στην Ευρώπη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες εκατομμύρια τα τσιγάρα που βρέθηκαν. "Ζαλίζει" το ύψος των δασμών που θα γλίτωναν οι δράστες.

Λαθρεμπόριο - μαμούθ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στον Πειραιά. Οπως ανακοίνωσε ο Διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής κατασχέθηκαν 35 κοντέινερ που περιείχαν 338 εκατομμύρια λαθραία τεμάχια τσιγάρων με τη συνολική αξία των δασμών να ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ.

Εγκέφαλος του πολυεθνικού κυκλώματος είναι Σύρος και όπως διευκρίνησαν ο κ. Πιτσιλής και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείου Πειραιά κ. Μουρτίδης το κύκλωμα μετέφερε τα λαθραία τσιγάρα από το Ντουμπάι με προορισμό τη Συρία. Στη συνέχεια θα διοχετεύονταν σε αραβικές χώρες.

Τα λαθραία τσιγάρα έφθασαν με τα κοντέινερ στον Πειραιά με τα φορτωτικά έγγραφα να δηλώνουν ότι περιείχαν είδη και παρασκευάσματα διατροφής.

Η έρευνα ξεκίνησε από το Φεβρουάριο όταν έφτασε στις τελωνειακές αρχές η πληροφορία για 4 ύποπτα κοντέινερ από το Ντουμπάι και τα οποία δεσμεύτηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες αποστολές με διαφορετικό παραλήπτη, οι οποίες όμως είχαν το ίδιο τηλέφωνο και ίδια διεύθυνση.

Οι ελληνικές τελωνειακές αρχές συνεργάστηκαν με ευρωπαϊκές αρχές καθώς ο Σύρος αναζητείται και ελέγχεται και από άλλες χώρες. Οι έρευνες συνεχίζονται. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μποτιλιάρισμα στον δρόμο προς Χαλκιδική (εικόνες)

Γυμναστήρια: στα σκαριά στήριξη στα ενοίκια

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με δήθεν θανατηφόρο τροχαίο