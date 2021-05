Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: συλλήψεις για το μαχαίρωμα άνδρα από νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι ειναι συνολικά οι φερόμενοι ως δράστες, Πόσοι συνελήφθησαν απο τους αστυνομικούς. Ανήλικοι μεταξύ των κατηγορούμενων.

Σε συλλήψεις νεαρών, μεταξύ των οποίων είναι δύο ανήλικοι προχώρησαν οι αστυνομικοί, για το μαχαίρωμα ενός 60χρονου άνδρα στην Νέα Σμύρνη.

Ο άνδρας έκανε παρατήρηση σε ομάδα νεαρών επειδή έκαναν έντονη φασαρία τα ξημερώματα της Πέμπτης και δέχθηκε επίθεση, απο την οποία τραυματίστηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο..

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα πέντε έχουν ήδη συλληφθεί.

Πρόκειται για τέσσερις Έλληνες και έναν αλλοδαπό.

Απο τους πέντε συλληφθέντες, οι δύο ειναι ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, πέντε άτομα, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 22, 21, 19 και 16 ετών και 17χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπρόσθετα, ο 16χρονος και 21χρονος κατηγορούνται για απείθεια. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω στην ίδια υπόθεση είναι τρεις επιπλέον ημεδαποί, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συμμετείχαν σε ομάδα ατόμων νεαρής ηλικίας που ευρισκόμενοι πρώτες πρωινές ώρες της 12-5-2021 στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, διατάρασσαν την κοινή ησυχία με φωνασκίες και μουσική από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο. Όταν 60χρονος ημεδαπός περίοικος τους πλησίασε, πραγματοποιώντας τους συστάσεις, αυτοί του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές, ενώ με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον τραυμάτισαν. Εκτός αυτού, του αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. Ο παθών με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, ως οι δράστες της προαναφερόμενης επίθεσης, συμμετέχοντας στο σύνολο τους στον ξυλοδαρμό του θύματος, ενώ ο 22χρονος εξακριβώθηκε ότι είναι ο δράστης του τραυματισμού με αιχμηρό αντικείμενο. Στην κατοχή του ανήλικου αλλοδαπού, βρέθηκε και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο από το οποίο προέρχονταν η μουσική στο επίμαχο σημείο και στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο του παθόντος. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που ενεπλάκησαν στο ανωτέρω περιστατικό συνεχίζεται».