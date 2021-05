Πολιτική

Τσίπρας - Ζάεφ: η Συμφωνία των Πρεσπών άλλαξε τα Βαλκάνια

Η Συμφωνία και οι προεκτάσεις της συζητήθηκαν από τους αξιωματούχους. Τι ζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την κύρωση των μνημονίων συνεργασίας.

Την ανάγκη άμεσης κύρωσης των τριών μνημονίων συνεργασίας τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

«Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία ιστορική Συμφωνία, κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι πλέον, ακόμα και αυτοί που μας κατηγορούσαν», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας υποδεχόμενος τον Ζ. Ζάεφ στη Βουλή. «Το βήμα αυτό άλλαξε την περιοχή και πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική που δημιούργησε για τη σταθερότητα και την ενταξιακή διαδικασία», σημείωσε, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η ενεργή στήριξη της Ελλάδας στην πραγματοποίηση Διακυβερνητικής Διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν. «Πιστεύω ότι είναι καιρός να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για διμερή συνεργασία με πραγματοποίηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και πρόοδο σε σχέση με τα σχολικά βιβλία και τα εμπορικά σήματα», συμπλήρωσε.

«Έρχομαι από τις Βρυξέλλες και τη Μαδρίτη και όλοι μιλάνε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι βρήκαμε έναν ξεχωριστό τρόπο να σκεφτόμαστε και να συνεργαζόμαστε» είπε με τη σειρά του ο Ζ. Ζάεφ στην αντιφώνησή του, προσθέτοντας πως «αυτή η Συμφωνία άλλαξε πραγματικά τα Βαλκάνια». Επισήμανε, δε, πως «σήμερα πλέον, η κυβέρνηση είναι πολύ υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό», τονίζοντας πως υπάρχουν πολλά θετικά που έγιναν και θα γίνουν λόγω αυτής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή για τα βιβλία έχει συγκληθεί 6 φορές και θα συγκληθεί και έβδομη, ενώ τόνισε πως είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τα εμπορικά σήματα από τους ειδικούς.

Αναφερόμενος στα τρία μνημόνια συνεργασίας, ο κ. Ζάεφ έκανε λόγο για «υπόσχεση» από τον κ. Μητσοτάκη, εκφράζοντας την «χαρά» του για αυτά. «Το ένα είναι για την επιτήρηση του FIR της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το δεύτερο είναι για την στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και το τρίτο είναι για την οικονομική συνεργασία. Άλλωστε η Συμφωνία των Πρεσπών σηματοδοτεί μία στρατηγική εταιρική σχέση», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας ως «μοντέλο επίλυσης διαφορών» τη Συμφωνία των Πρεσπών, «διότι αποδεικνύει πώς άνθρωποι που κοιτούν στο μέλλον, μπορούν να προχωρήσουν αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος».

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη συζήτηση που είχαν κατ' ίδιαν, ο Αλ.Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία να μην περιοριστεί στην οικονομία αλλά να αποκτήσει στρατηγική διάσταση, να κυρωθούν τα μνημόνια άμεσα, να πραγματοποιηθεί Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και να υπάρξει πρόοδος ειδικά σε σχέση με τα εμπορικά σήματα και τα σχολικά βιβλία, καθώς εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2019, οι αλλαγές ειδικά σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Ζ. Ζάεφ υπερθεμάτισε για την ανάγκη υλοποίησης των μνημονίων για τα οποία η κυβέρνησή του, έχει ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα. Τόνισε τέλος, ότι εάν δεν προχωρήσει η ενταξιακη προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας θα υπάρξουν επιπτώσεις για τη σταθερότητα όλης της περιοχής.

