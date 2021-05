Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας επιλύουν τα προβλήματα

Τι είπε ο Υπ. Εξωτερικών για την στάση της Άγκυρας και τις προκλήσεις, αλλά και την πρόσκληση προς τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Μόνο με το Διεθνές Δίκαιο, και δη το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ των Δελφών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιλυθούν τα προβλήματα στην περιοχή μας, κατέστησε σαφές.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη συζήτηση στο Φόρουμ, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ισπανίας και της Μάλτας, καθώς και ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ισορροπία του κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε πως η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει όλους τους γείτονες στην περιοχή ότι πρέπει να βρεθούν κανόνες για να λύσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Διαφορετικά, επισήμανε, δεν θα υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, ενώ σημείωσε πως δεν μπορούμε να επινοήσουμε τους κανόνες, γιατί υφίστανται ήδη. Οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, υπογράμμισε και δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι πολλές από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, χώρες του Κόλπου και της Βαλκανικής, συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Επιπροσθέτως, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις, αναφέροντας πως η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εξαίρεσης.

Σε ό,τι αφορά την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό στη Γενεύη, ο κ. Δένδιας είπε πως δεν πήγε καθόλου καλά παρά τις τεράστιες προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επειδή η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι ξεκίνησαν τη συζήτηση από κάτι αδύνατο σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ειδικότερα, ανέφερε πως απαίτησαν από την ελληνοκυπριακή πλευρά και την Ελλάδα να αποδεχθούν ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει κυριαρχικό δικαίωμα, κυρίαρχη οντότητα, επισημαίνοντας πως αυτό είναι κάτι που αντιβαίνει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό που κρατάει ο υπουργός είναι ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα συνεχίσει να προσπαθεί και επισήμανε πως και η Ελλάδα θα συνεχίσει να προσπαθεί. «Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους ότι αξίζει να επανενώσουμε πάλι το νησί, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, και αυτό μπορεί να είναι μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Δικαίου, που ουσιαστικά σημαίνει μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο» υπογράμμισε και ξεκαθάρισε με σαφήνεια πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Ερωτηθείς αν θα συναντήσει σύντομα τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο κ. Δένδιας είπε ότι φυσικά θα τον συναντήσει. «Είναι φίλος μου. Τον έχω προσκαλέσει να έρθει στην Ελλάδα και καταρχήν έχει αποδεχθεί την πρόσκληση» σημείωσε χαρακτηριστικά. «Πότε θα έρθει; Αυτό εξαρτάται από αυτόν», ανέφερε και σημείωσε ότι ελπίζει το συντομότερο δυνατό, συμπληρώνοντας πως πάντοτε υπάρχει μια ανοικτή πόρτα για τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα πως αυτή θα είναι μια συνάντηση που θα προετοιμάσει ουσιαστικά τη συνάντηση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ερντογάν, «γιατί θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε τα θέματα με την Τουρκία». Αν δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις, τουλάχιστον να βρούμε έναν τρόπο να διαχειριζόμαστε τις διαφορές, πάντα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, επισήμανε και σημείωσε πως αυτό που συνέβη το 2020 και στις αρχές του 2021 ήταν απολύτως απαράδεκτο, μια πλήρως αδιαφορία για το Διεθνές Δίκαιο από την Τουρκία.

Τέλος, σε ερώτηση για τη συνέντευξη Τύπου που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του, είπε πως η ανοικτή συζήτηση που έγινε ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί όλοι άκουσαν καθαρά σε όχι τόσο διπλωματική γλώσσα, τις δύο απόψεις και σημείωσε πως ήταν ξεκάθαρο ποιος είχε δίκαιο και ποιος όχι.