Τζορτζ Μάικλ: Πρώην σύντροφος του θα κληρονομήσει μέρος της περιουσίας των 97 εκατομμυρίων λιρών

Ο Κένι Γκος κατέληξε σε συμφωνία με την οικογένεια του τραγουδιστή μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

O πρώην σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ, έμπορος τέχνης από το Τέξας, Κένι Γκος, κατέληξε σε συμφωνία με την οικογένεια του τραγουδιστή για τη περιουσία των 97 εκατομμυρίων λιρών.

Μετά το θάνατο του σούπερ σταρ το 2016, οι διαχειριστές του Τζορτζ Μάικλ, που είναι, η αδελφή του Γιόντα και ο συνεργάτης του Κρίστοφερ Οργκ, δήλωσαν ότι «ο Κένι δεν δικαιούται κάτι από την περιουσία».

Σύμφωνα με τον Sebastian Shakespeare και την Daily Mail, όλοι μαζί κατέληξαν σε οικονομική συμφωνία, μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, η οποία όμως παραμένει εμπιστευτική. Ο Κένι είχε στο παρελθόν ζητήσει 15.000 αγγλικές λίρες το μήνα, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν οικονομική υποστήριξη από τον εκλιπόντα τραγουδιστή, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους το 2009.

Ο Τζορτζ και ο Κένι ήταν μαζί για 13 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες το 1996, οκτώ χρόνια αφότου ο Τζωρτζ μετακόμισε στην Αμερική.

Ο χωρισμός τους ήρθε 13 χρόνια αργότερα, αλλά επιβεβαιώθηκε μόνο το 2012 από τον ίδιο τον τραγουδιστή στη σκηνή λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι ο Kένι κι εγώ δεν είμαστε μαζί, εδώ και δυόμισι χρόνια. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Μου έφερε μεγάλη χαρά αλλά και πόνο. Η ερωτική μου ζωή είναι πιο ταραχώδη από ποτέ, και είμαι τόσο λυπημένος για τη σχέση μου με τον Κένι. Λυπάμαι για κάθε πόνο που του έχω δώσει».

Παρά το χωρισμό τους, ο Κένι συνέχισε να στηρίζει τον σταρ, συνοδεύοντας τον σε μια δικαστική ακρόαση ένα χρόνο αργότερα και το 2011 τον επισκέφτηκε σε νοσοκομείο την Αυστρίας όταν υπέστη πνευμονία.

Ο Τζορτζ Μάικλ, πέθανε στο σπίτι του στο Goring-on-Thames, στο Οξφορντσάιρ την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, σε ηλικία 53 ετών. Δεν άφησε στη διαθήκη του τίποτα στον πρώην φίλο του. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του μοιράστηκε μεταξύ των αδελφών του Μέλανι και Γιόντα και μικρότερο κομμάτι στον πατέρα του, στους στενούς φίλους και συνεργάτες του. Ο τελευταίος σύντροφος του, κομμωτής Fadi Fawaz, δεν πήρε τίποτα από την περιουσία του.

