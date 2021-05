Οικονομία

Εστίαση - Ενίσχυση επιχειρήσεων: άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Μέσα σε λίγες ώρες υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων.

Ιδιαίτερη απήχηση έχει το πρόγραμμα ενίσχυσης της εστίασης που η πλατφόρμα των αιτήσεων άνοιξε σήμερα το πρωί, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για την φαρμακευτική κάνναβη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Ο υπουργός ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι από τις 10 το πρωί που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και μέχρι τη μία το μεσημέρι είχαν υποβληθεί περίπου 2.000 αιτήσεις. Σημειώνοντας ότι δεν υποβάλλουν απλά αίτησή αλλά και τα σχετικά έγγραφα. Ρυθμός κατάθεσης που όπως είπε ο υπουργός είναι "πολύ ικανοποιητικός" και εκτίμησε πως και αυτό το πρόγραμμα θα πάει πολύ καλά.

Ανέφερε, επίσης, ότι από χθες το μεσημέρι ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν τζίρο έως 200.000 ευρώ και μπορούν να λάβουν δάνειο έως 50.000 ευρώ ή του 25% του ετήσιου τζίρου τους. Πρόγραμμα που -όπως είπε- θα θεραπεύσει το γεγονός ότι στους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος εγγυοδοσίας εξ αντικειμένου οι τράπεζες κατεύθυναν τα 7,5 δισ. ευρώ κυρίως προς τις μεγάλες επιχειρήσεις που τις θεώρησαν πιο αξιόπιστες πελάτες. Υπολογίζουμε, σημείωσε ο υπουργός, ότι 8 με 10.000 επιχειρήσεις επιπλέον θα πάρουν δάνεια που δεν είχαν πάρει με τους δύο προηγούμενους κύκλους.

Περεταίρω, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως από χθες έχει ανακοινωθεί ότι 28-30 Μαΐου θα ανοίξει και η πλατφόρμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, όπου η ενίσχυσής τους θα γίνει από το προηγούμενο ΕΣΠΑ (για αυτό και θα είναι διαφορετικός ο τρόπος καθώς η επιδότησή τους συνδέεται με τον αριθμό εργαζομένων). Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου επίσης θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους δικηγόρους.

«Είμαστε σε διαπραγμάτευση με την ΕΕ και αναμένουμε την έγκριση για ανακοινώσουμε το πρόγραμμα για τον τουρισμό. Παράλληλα στο υπουργείο έχουμε δεχθεί τις προτάσεις της ΕΣΕΕ και των επιμελητηρίων και εξετάζουμε τα αιτήματα για ενίσχυση κάποιων κλάδων του λιανικού εμπορίου και είμαστε στην φάση της αναζήτησης των πόρων» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει ημέρα που να μην σκεπτόμαστε στο πώς θα βοηθήσουμε εκείνους που έχουν βρεθεί σε πολύ μεγάλη πίεση εξ αιτίας της πανδημίας».

