Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

Με το μωρό στην αγκαλιά του, ο πατέρας συνόδευσε την αδικοχαμένη σύζυγό του, στην τελευταία της κατοικία.

“Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 20χρονης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους κακοποιούς. Η αδικοχαμένη κοπέλα κηδεύτηκε στην Αλόννησο, το νησί στο οποίο μεγάλωσε.

Τραγική φιγούρα ο 32χρονος σύζυγός της, που κρατούσε στην αγκαλιά του το μόλις 11 μηνών μωράκι τους, για να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την κηδεία, η σορός της 20χρονης Καρολάιν, συνοδευόμενη από την καταρρακωμένη και υποβασταζόμενη μητέρα της, ξεκίνησε το ταξίδι για το νησί της. Η μητέρα της, ντυμένη στα μαύρα και στην αγκαλιά δικών της ανθρώπων που προσπαθούσαν να της συμπαρασταθούν, ανέβηκε στο καράβι της γραμμής Βόλος-Αλόννησος και απομονώθηκε σε μια καμπίνα.

H 20χρονη Καρολάιν με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο μετακόμισε με τους γονείς της στην Αλόννησο, όπου έφτιαξαν το δικό τους σπίτι στον “παράδεισο” όπως συνήθιζε να λέει. Το κορίτσι μεγάλωσε στο νησί από την ηλικία των εννέα ετών και έφυγε πριν από λίγους μήνες, όταν αποφάσισε να κάνει οικογένεια με τον αγαπημένο της Μπάμπη.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των αδίστακτων ληστών, ενώ όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Στράτος Μαυροειδάκος "είναι ζήτημα τιμής για την ΕΛΑΣ η εξιχνίαση της υπόθεσης".

