Μητσοτάκης: Η Αθήνα υποστηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Μαυροβούνιο ομόλογο του και συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών, δίνοντας έμφαση στον τουρισμό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Zdravko Krivokapic, με την ευκαιρία της συμμετοχής του κ. Krivokapic στο Forum των Δελφών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Krivokapic συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδίως στην οικονομία, με έμφαση στο εμπόριο και στην ενέργεια, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Ικανοποίηση εκφράστηκε για το επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ καθώς και για την ελληνική συνδρομή στην προσπάθεια του Μαυροβουνίου για ένταξη στην Ε.Ε. Αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για θέματα περιφερειακής συνεργασίας.

«Είναι μία ευκαιρία να εξετάσουμε και την εξέλιξη του διμερούς μνημονίου για την παροχή τεχνικής συνδρομής της Ελλάδας προς την φίλη χώρα σας. Καθώς όπως ξέρετε, η Αθήνα υποστηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία φυσικά και η χώρα σας ελπίζουμε και ευελπιστούμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και βέβαια μιας και το Forum των Δελφών έχει και έναν έντονο οικονομικό χαρακτήρα θα ήθελα να συζητήσουμε και ζητήματα που αφορούν στην οικονομική συνεργασία, στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της ενέργειας, της διασυνδεσιμότητας που ενδιαφέρει ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και βέβαια ήθελα να σας ενημερώσω ότι και από σήμερα επίσημα έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στη χώρα μας», ανέφερε επίσης ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως «καθώς και το Μαυροβούνιο είναι μία χώρα η οποία έχει εξάρτηση από τον τουρισμό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διευκολύνουμε την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός Ευρώπης με όσο το δυνατόν λιγότερα προσκόμματα, προσέχοντας φυσικά πάντα και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι διακοπές να είναι πάνω από όλα όχι μόνο ευχάριστες αλλά και ασφαλείς».

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό που βρίσκομαι αυτές τις μέρες στην Αθήνα, και συμπίπτει με δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, το πιο σημαντικό γεγονός, είναι τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, τα οποία δημιούργησαν την ανεξάρτητη Ελλάδα. Και το δεύτερο, που συνδέει και συμβολικά τις δύο χώρες, είναι ο τουρισμός», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου (σε ανεπίσημη μετάφραση).

«Χαίρομαι με κάθε μνημόνιο τεχνικής υποστήριξης, διότι η Ελλάδα έχει περάσει αυτό το δρόμο, καταλαβαίνει τα Δυτικά Βαλκάνια και κάθε βοήθειά σας είναι καλοδεχούμενη και είναι πολύ σημαντική. Τα Δυτικά Βαλκάνια είχαν μία εποχή ταραχών και αυτό έχει αφήσει το σημάδι του στην οικονομική ανάπτυξη. Προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησής μας, είναι η οικονομική ανάπτυξη, γιατί μόνο με την οικονομική ενδυνάμωση μπορούμε να φέρουμε σε αποδεκτό επίπεδο πολλά αντικρουόμενα στοιχεία στο Μαυροβούνιο. Και το τρίτο σημείο είναι υγειονομικό, αφορά και τη δική σας και τη δική μας χώρα και αφορά τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στις δύο πανέμορφες χώρες μας. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα να έχουμε καλή τουριστική σεζόν», δήλωσε επίσης ο κ. Krivokapic.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

