Αποστόλης Τότσικας: Εμβολιάστηκε με AstraZeneca και μας δείχνει τις “παρενέργειες” που αντιμετωπίζει

Ανησύχησε και η σύζυγος του, Ρούλα Ρέβη.

Αρκετά είναι τα ραντεβού που έχουν κλείσει για τον εμβολιασμό τους οι συμπολίτες μας που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 30-39 και 40-49 ετών.

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να εμβολιαστούν ήταν και ο Αποστόλης Τότσικας .

Ο γνωστός ηθοποιός επισκέφτηκε το εμβολιαστικό κέντρο κάνοντας την πρώτη δόση του AstraZeneca και μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram τα σχετικά στιγμιότυπα.

Μάλιστα, μέσα από κάποια instastories, ο Αποστόλης Τότσικας “τρόλαρε” τους ακολούθους του αλλά και τη σύζυγό του Ρούλα Ρέβη σχετικά με τις παρενέργειες που αντιμετωπίζει.

