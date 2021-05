Life

James Middleton: Ο αδερφός της Kate αποκαλύπτει τη σκληρή μάχη με την κλινική κατάθλιψη

Η Pippa και ο James, αδέρφια της Kate Middleton, έχουν μιλήσει αρκετές φορές για τη διάγνωσή του στο παρελθόν.

Ο James Middleton μίλησε για τη διάγνωση της κλινικής κατάθλιψης για να σηματοδοτήσει την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Μέσα από το Instagram του, ο αδερφός της Kate Middleton μοιράστηκε δύο οδυνηρές φωτογραφίες του και των σκύλων του, που λήφθηκαν μόλις 10 ημέρες μετά τη διάγνωση.

