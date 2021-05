Οικονομία

Γιούνκερ για Grexit: Η Μέρκελ άργησε, αλλά κατάλαβε…

Χαρακτήρισε το ελληνικό πρόγραμμα ανάκαμψης ως «ένα από τα καλύτερα στην ΕΕ». “Καρφιά” κατά Ερντογάν και Κίνας.

Η πανδημία ήταν για όλους ένα μεγάλο σοκ και ότι μπορεί η αρχική αντιμετώπιση της ΕΕ να μην ήταν καλά συντονισμένη, ωστόσο στην πορεία η ΕΕ είχε μία καλή στάση, ανέφερε ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών του Φόρουμ, ο κ. Γιούνκερ χαρακτήρισε το πρόγραμμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη μετα-πανδημική εποχή «ως ένα από τα καλύτερα ανάμεσα σε όλα όσα έχουν κατατεθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς θα εκσυγχρονίσει το ελληνικό οικονομικό μοντέλο».

Επίσης, υποστήριξε πως στην εποχή της διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, η Ευρώπη έπρεπε να βρει τρόπο να στηρίξει καλύτερα την άμυνά της, καθώς ο Τραμπ χειριζόταν θέματα άμυνας διαφορετικά και αυτό δυσκόλευε τις σχέσεις της ΕΕ με το ΝΑΤΟ. Από τότε που ο Τραμπ έφυγε από την εξουσία, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ βελτιώθηκαν αισθητά, επεσήμανε.

Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση, πως υπάρχουν φήμες ότι από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε μία προτίμηση στον Γιούνκερ, ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι οι σχέσεις με τον Τραμπ ήταν πάντα μία πρόκληση. «Όταν τον επισκέφτηκα τον Ιούλιο 2018, προσπάθησα να τον κάνω να καταλάβει καλύτερα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν είναι μία εφεύρεση για να στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα του χάρισα μία φωτογραφία του στρατηγού Πάτον, που είναι θαμμένος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο δεν νομίζω ότι ο Τραμπ κατάλαβε ποτέ τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η προσπάθεια για παγκόσμια σταθερότητα απαιτεί τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά. Και συμπλήρωσε: «Μάλιστα δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο Πρόεδρος της ΕΕ ταξιδεύει με συμβατικές πτήσεις και ότι δεν έχει δικό του αεροσκάφος», συμπλήρωσε.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θεωρεί ότι η προσπάθεια για προσέγγιση της ΕΕ με την Κίνα ότι είναι βιαστική. «Η Κίνα είναι ανταγωνιστής και εχθρός μας, δεν πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς. Πρέπει να έχουμε μία προσεκτική προσέγγιση με την Κίνα», είπε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τις σχέσεις του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κ. Γιούνκερ σημείωσε ότι είχαν πάντα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι είχε ευχέρεια να μιλά καλά γερμανικά βοηθούσε τις συζητήσεις τους. «Με τη Ρωσία έχουμε μεγάλη διάσταση απόψεων, όμως δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία, είναι γείτονάς μας, πρέπει ωστόσο να βρούμε άλλους τρόπους προσέγγισης με τους Ρώσους, μέσα από τον πολιτισμό και σε ένα βαθμό, μέσα από τις εμπορικές μας σχέσεις», τόνισε.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, για τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι στην αρχή της ηγεσίας του είχε καλύτερη άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πορεία απομακρύνθηκε από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, και σημείωσε πως το γεγονός ότι υπήρχε διάσταση απόψεων για το θέμα της Κύπρου δυσκόλευε τις σχέσεις. «Εγώ πάντα υποστήριζα τις θέσεις της Ελλάδας στο θέμα της Κύπρου, καθώς η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος αλλά και μέρος της ευρωπαϊκής Ιστορίας».

Για την κρίση στην Ελλάδα και τον κίνδυνο αποχώρησης από την Ευρωζώνη, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι πάντα είχε σεβασμό για τους Έλληνες και αναγνώριζε τις θυσίες που έκαναν. Η φράση που χρησιμοποιούσε όταν αναφερόταν στη χώρα μας ήταν «Να βοηθάμε και να σεβόμαστε την Ελλάδα, γιατί είναι ένα σπουδαίο Έθνος».

Επισημαίνεται ακόμα πως, αναφερόμενος στη στάση της Άγκελα Μέρκελ να υποστηρίζει την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι γνώριζε ότι το γερμανικό Κοινοβούλιο ήθελε την αποχώρηση της χώρας μας. «Το 2015 ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τόσο η Γερμανία, αλλά και άλλα κράτη- μέλη, μου έλεγαν ότι δεν είναι δική μου δουλειά να κρατήσω την Ελλάδα στη σφαίρα αλληλεγγύης της ΕΕ, καθώς αυτό είναι υπόθεση των κρατών-μελών. Εγώ απάντησα ότι βάσει της Συνθήκης της ΕΕ, η Κομισιόν εργάζεται για το γενικό καλό της ΕΕ και η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ήταν προς το συμφέρον όλης της ΕΕ. Τελικά, η κ. Μέρκελ ενστερνίστηκε την άποψή μου ότι ήταν προς όφελος της ΕΕ να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη», απάντησε.

«Η αποχώρησή της κ. Μέρκελ σημαίνει ότι η ΕΕ θα αναζητήσει έναν άλλον δυναμικό ηγέτη να την αντικαταστήσει;» ρώτησε ο κ. Παπαχελάς. «Ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα η ΕΕ να κυβερνάται από έναν ηγέτη. Ούτε η Γερμανία ούτε και η Γαλλία έχουν αποκλειστικότητα στην ηγεσία της ΕΕ, δεν είναι μονοπώλιο, η ΕΕ είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που έχει ανάγκη και βασίζεται και στα μεσαία και μικρού μεγέθους κράτη-μέλη της. Μην ανησυχείτε για την Γερμανία, εμπιστευτείτε τους φίλους σας στην Ευρώπη», είπε κλείνοντας την συνομιλία του.

