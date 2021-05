Υγεία - Περιβάλλον

Ποιες συνήθειες φουντώνουν την ακμή το καλοκαίρι

Τι πρέπει να προσέχεις για να μην εμφανιστούν ενοχλητικά σπυράκια στο πρόσωπό σου.

Αν στις καλοκαιρινές σου αναρτήσεις δεν θες selfie με σπυράκια φρόντισε οπωσδήποτε να αποφύγεις τις συνήθειες που μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνισή τους.

Ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος εξηγει ότι η αντιμετώπιση της ακμής είναι σήμερα καλύτερη παρά ποτέ και σχεδόν όλα τα περιστατικά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, με τις εξάρσεις να περιορίζονται στο ελάχιστο και τον κίνδυνο ανάπτυξης ουλών να μειώνεται σημαντικά. Όμως μερικές συνήθειες ιδιαίτερα το καλοκαίρι μπορεί να υπονομεύσουν την προσπάθεια θεραπεία της ακμής ακόμα και του πιο συνεπή από τους ασθενείς ή και να πυροδοτήσουν μια ακμή. Ο Δρ. Μιχελάκης, εξηγεί ποιες είναι μερικές από αυτές.

Χρησιμοποιείς βρώμικο κινητό

Το πρόσωπο παράγει λίπος και ιδρώτα (το καλοκαίρι περισσότερο) που κολλάνε στο κινητό όταν το ακουμπάς στο αυτί σου. Εάν στη συνέχεια δεν το καθαρίσεις, στο επόμενο τηλεφώνημα αυτά θα επιστρέψουν στο δέρμα σου μαζί με τα βακτήρια που θα έχουν αναπτυχθεί. Η λύση είναι να μιλάς στο κινητό με hands-free ή bluetooth.

Πιάνεις συνέχεια τα μαλλιά ή το πρόσωπο σου

Μελέτες έχουν δείξει ότι κατά μέσο όρο αγγίζουμε το πρόσωπό μας 10 έως 12 φορές την ώρα τον χειμώνα και πολύ συχνότερα το καλοκαίρι που ιδρώνουμε και σκουπίζουμε και τον ιδρώτα μας με αποτέλεσμα να μεταφέρουμε μικρόβια στο πρόσωπό μας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν σπρώχνεις συνέχεια τα μαλλιά σου προς τα πίσω. Για την πρόληψη της ακμής λοιπόν μακριά τα χέρια από πρόσωπο και μαλλιά.

