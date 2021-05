Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου και Χαρδαλιάς για τα εμβόλια και την άρση του lockdown

Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, οι περιοχές που ανησυχούν τους ειδικούς και το νέο πλαίσιο περιορισμών που ισχύει σε όλη την χώρα.

Την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τις μεταβολές που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, έκαναν την Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας

