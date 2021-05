Κοινωνία

Χαρδαλιάς για lockdown: “Καμπανάκι” για 10 περιοχές της χώρας και χαλάρωση των μέτρων (βίντεο)

Αναλυτικά οι αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Ποιες είναι οι περιοχές για τις οποίες έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου.

Στην πολυαναμενόμενη χαλάρωση του lockdown αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί» και «να τηρούμε τους κανόνες».

Όπως είπε, από σήμερα επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Για τη μετάβαση προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση:

είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση,

είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών,

είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών,

είτε τέλος βεβαίωση νόσησης, που θα ισχύει από τους 2 έως 9 μήνες μετά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες, 5 ετών και άνω.

Για τους ταξιδιώτες που θα έρχονται στην Ελλάδα, πλέον θα απαιτούνται τα εξής:

συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση,

πιστοποιητικό εμβολιασμού,

PCR test έως και 72 ώρες πριν,

πιστοποιητικό ανάρρωσης,

ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06.

Επίσης, καταργείται η αποστολή μηνύματος στους αριθμούς 13032 και 13033, ενώ η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει πλέον από τις 00:30 μέχρι τις 05:00

Τα Μουσεία ανοίγουν με απόσταση ασφαλείας 2 μ. και περιορισμό ενός ατόμου ανά 15 τ.μ., για επισκέψεις ομάδων έως 8 ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).

Από τη Δευτέρα ανοίγουν επίσης οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Την ίδια ημέρα επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και Κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (ΕΠΑΛ), πάντα με τη διενέργεια self-test μια φορά την εβδομάδα -προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές. Σημειώνεται επίσης ότι από τη Δευτέρα απαιτείται η διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας. Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, επαναλειτουργούν τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μόνο για ατομικά μαθήματα (αναλογία ένας μαθητής ανά έναν εκπαιδευτή/καθηγητή).

Τέλος, στις 21 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά, με:

κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%.

υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος.

μη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την προβολή.

]υποχρεωτική ταξιθεσία και

υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.



Τέλος, την Παρασκευή 28 Μαΐου επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους, ενώ θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δεξιώσεις.

“Καμπανάκι” για 10 περιοχές της χώρας

Αυστηρή σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες 10 περιοχών της χώρας, για ευλαβική τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του ιού, απηύθυνε ο κ. Χαρδαλιάς. Πρόκειται για την Κέρκυρα, την Ορεστιάδα, τη Σκιάθο, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Ικαρία, την Πάτμο, τη Νάξο, την Κάρπαθο και τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου το ιικό φορτίο στις συγκεκριμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένο τις τελευταίες ημέρες.

«Η άρση των περιοριστικών μέτρων δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε οποιονδήποτε εφησυχασμό», τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. «Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μία νέα έξαρση της πανδημίας, όπως έχουμε δει να συμβαίνει τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες. Για αυτό απολαμβάνουμε δραστηριότητες που μας έλειψαν όλους αυτούς τους μήνες, παραμένουμε όμως σε εγρήγορση. Τηρούμε τους κανόνες. Γιατί αυτοί αποτελούν την ασπίδα προστασίας μας απέναντι στον ιό, μέχρι να χτιστεί -με τη συμβολή όλων μας- το τείχος ανοσίας. Γιατί κάθε εμβόλιο, μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας, στην επιστροφή στην κανονικότητα, στη ζωή μας όπως την ξέραμε», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Απαντώντας σε ερώτηση με τυχόν «προνόμια» που μπορεί να δοθούν στους εμβολιασμένους έναντι των ανεμβολίαστων πολιτών ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε: «Δεν αντιλαμβάνομαι την αναφορά περί προνομίων. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Κανένας πολίτης δεν στερείται κανένα δικαίωμα. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα του εμβολιασμού κι αυτό το δικαίωμα μπορούν να το ασκήσουν οποιαδήποτε στιγμή εκείνοι θέλουν. Ταυτόχρονα ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μην εμβολιαστεί. Γνωρίζουμε όμως όλοι και αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που εμπεριέχει μία τέτοια απόφαση για τους υπόλοιπους πολίτες που πρέπει, αν μη τι άλλο, να προφυλαχθούν από την ό,ποια διασπορά του ιού. Ας είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε αναφορές περί ρατσιστικών δεδομένων και ρατσιστικών προσεγγίσεων», ενώ προσέθεσε ότι ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα, είναι ελευθερία όπως και ο μη εμβολιασμός είναι δικαίωμα. «Προσωπικά θα μου επιτρέψετε να μείνω πιστός στην άποψη ότι η ελευθερία και το δικαίωμα του καθενός από εμάς σταματά εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα όρια της ελευθερίας όλων των υπολοίπων. Κι όταν αυτά αφορούν στη δημόσια υγεία νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο εμφατικό να δώσουμε προσοχή», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.